Китайская компания Huawei уже почти два года находится под санкциями в США и не может взаимодействовать с американскими компаниями (в том числе лицензировать у Google мобильные сервисы для использования на смартфонах с Android). Это негативно сказалось на бизнесе Huawei — ей даже пришлось избавиться от части своего бизнеса по производству смартфонов, пока он не обесценился окончательно.
По данным Reuters, одним из новых направлений, с помощью которого компания надеется компенсировать падение выручки, станет автомобильный бизнес. Источники издания сообщают, что Huawei ведёт переговоры с принадлежащей китайскому правительству компанией Changan Automobile и другими автомобильными концернами и собирается участвовать в разработке электромобилей или даже выпускать электромобили под своим брендом.
Представитель Huawei прокомментировал эти слухи:
Huawei не является производителем автомобилей. Тем не менее мы собираемся снабжать автоконцерны информационными и коммуникационными технологиями, а также компонентами, которые позволят OEM-производителям выпускать более совершенные автомобили.
Changan Automobile тесно сотрудничает с Ford Motor Co и выпускает для китайского рынка автомобили под брендом Ford. Если Huawei действительно будет участвовать в разработке и производстве электромобилей, то они в первую очередь появятся на китайском рынке. Этот рынок показывает стремительный рост, и ожидается, что к 2025 году выручка от продаж электромобилей и гибридных автомобилей, питающихся как от топлива, так и от электроэнергии, составит 20% от всей выручки на рынке автомобилей в Китае.
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