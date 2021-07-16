В прошлом году принадлежащая Илону Маску компания SpaceX запустила спутниковый интернет Starlink. Показатели скорости и задержки в сети Starlink намного лучше, чем у других спутниковых интернет-систем, но не такие хорошие, как у Wi-Fi, LTE и, тем более, проводного интернета.
Пинг в сети Starlink варьируется от 20 до 90 мс, и это в целом неплохо, но недостаточно мало для полноценного гейминга, особенно в играх, которые требуют очень быстрой реакции (например, в шутерах и файтингах). Илон Маск это понимает и пообещал в твиттере снизить задержку до 10 мс до конца это года. Для этого SpaceX установит в тех странах, где работает Starlink, дополнительные базовые станции.
Маск пояснил, что реализовать поставленную задачу вполне возможно. Он рассказал, как это сделать: скорость света приблизительно равна 300 км/мс, высота полёта спутника 550 км, а среднее время прохождения от спутника до приёмника на Земле сейчас составляет 10 мс, поэтому для достижения пинга менее 20 мс необходимо большее количество базовых станций и оптимизация маршрутизации.
Новые спутники Starlink оснащены лазерами, которые снизили задержку прохождения сигнала на 50%, а также позволяют пользователям получать данные напрямую, минуя базовые станции.
К Starlink уже можно подключиться, в том числе в России. Как это сделать, рассказано в нашей статье.
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