Компания Intel представила новые процессоры, предназначенные для высокопроизводительных ноутбуков. Они входят в десятое поколение и серию H (она же Comet Lake).
Intel выпускает несколько модификаций Core i5, i7 и i9. Все чипы созданы по 14-нанометровой технологии, в отличие от Ice Lake и Tiger Lake (10 нм). У всех чипов максимальное тепловыделение составляет 45 Вт.
Базовая тактовая частота — от 2,4 до 2,6 ГГц в зависимости от модели, максимальная частота — от 4,5 до 5,3 ГГц. Количество ядер — 4, 6 или 8 (с удвоенным числом потоков для независимых вычислений).
В процессорах серии Comet Lake используется несколько передовых технологий (Intel Turbo Boost Max Technology 3.0, Intel Adaptix Dynamic Tuning Technology and Intel Extreme Tuning Utility, Intel Speed Optimize), а также интегрирован модем Integrated Intel Wi-Fi 6 AX201 (Gig+), обеспечивающий трёхкратный прирост скорости интернет-соединения. Ширина потока при передаче данных через интерфейс Thunderbolt 3 увеличена в четыре раза относительно стандарта USB 3.1.
Intel утверждает, что эти процессоры показывают более чем 40-процентный прирост производительности и 50-процентное увеличение показателя fps в играх. Рендеринг и сохранение видео с разрешением 4K на устройствах с этими чипами осуществляется в два раза быстрее.
Ноутбуки с этими процессорами будут выпускать различные производители, в том числе ASUS, Acer, Gigabyte и MSI. Несколько новых моделей уже представлены, другие появятся в ближайшие недели и месяцы.
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