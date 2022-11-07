Apple iPhone

iOS 16.1 вновь ломает айфоны. Смартфоны становятся непригодными для работы

Артем
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Обновившиеся пользователи жалуются на критические баги, связанные с дисплеем.

Об этом рассказал профильный сайт Gizmochina. Проблема затрагивает девайсы iPhone 13 и iPhone 14. В случае с последними моделями, пользователи пожаловались на сбой поиска, при котором смартфоны перестали выходить на главный экран. Также замечены зависания дисплея, которые могут быть связаны с багом анимации. При этом устройство полностью перестает реагировать на какие-либо действия.

Владельцы iPhone 13 столкнулись с другой ошибкой. Экран смартфона отображает только зеленый цвет и также не реагирует на нажатия пользователя. 

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Все вышеперечисленные проблемы возникли после обновления прошивки до iOS 16.1. Есть вероятность, что баг будет исправлен с выходом стабильной версии iOS 16.2, выход которой ожидается в середине декабря 2022 года. 

Ранее мы рассказывали, что ожидается резкое снижение поставок iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max, а также о том, как Apple пожаловалась на один из крупнейших YouTube-каналов с архивными материалами о компании.
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Источник:
Gizmochina
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Комментарии

YABLOKOFON
+48
YABLOKOFON
Нельзя обосраться но мы обосрались…

Такое количество проблем на iOS 16 это что то с чем то. Пожалуй останусь ка я на 15.4 и не буду парится
час назад в 13:04
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Вася Вотафаков
+5365
Вася Вотафаков
У меня все норм 😁 на минике. Что я не так делаю 🤔🤣🤣🤣
30 минут назад
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