iOS 16.1 вновь ломает айфоны. Смартфоны становятся непригодными для работы

Обновившиеся пользователи жалуются на критические баги, связанные с дисплеем.
Об этом рассказал профильный сайт Gizmochina. Проблема затрагивает девайсы iPhone 13 и iPhone 14. В случае с последними моделями, пользователи пожаловались на сбой поиска, при котором смартфоны перестали выходить на главный экран. Также замечены зависания дисплея, которые могут быть связаны с багом анимации. При этом устройство полностью перестает реагировать на какие-либо действия.
Владельцы iPhone 13 столкнулись с другой ошибкой. Экран смартфона отображает только зеленый цвет и также не реагирует на нажатия пользователя.
Все вышеперечисленные проблемы возникли после обновления прошивки до iOS 16.1. Есть вероятность, что баг будет исправлен с выходом стабильной версии iOS 16.2, выход которой ожидается в середине декабря 2022 года.
Ранее мы рассказывали, что ожидается резкое снижение поставок iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max, а также о том, как Apple пожаловалась на один из крупнейших YouTube-каналов с архивными материалами о компании.
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