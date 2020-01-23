



Специалисты компании DxOMark провели тест основной камеры в iPhone 11. Этому смартфону ожидаемо не удалось показать те же результаты, что у более старших моделей 11 Pro и 11 Pro Max или хотя бы приблизиться к ним (по крайней мере, исходя из оценки).



iPhone 11 получил от DxOMark в общей сложности 109 баллов — намного лучше, чем у iPhone XR. За фотосъёмку ему начислено 112 баллов, а за съёмку видео — 101 балл.



При съёмке с ультраширокой оптикой iPhone 11 показал себя примерно так же, как iPhone 11 Pro и 11 Pro Max, а за съёмку видео получил на один балл меньше, чем эти смартфоны. Оценка была снижена из-за отсутствия телефото-модуля, благодаря которому смартфон получил бы возможность съёмки с многократным оптическим зумированием изображения без потери качества и полноценный режим высококачественной портретной съёмки. В отличие от iPhone 11 Pro и 11 Pro Max, у iPhone 11 не тройная, а двойная камера, поэтому её возможности более ограничены.







iPhone 11 не попал в десятку смартфонов с самыми лучшими камерами по версии DxOMark, но он показал себя лучше, чем Huawei P20 Pro, Samsung Galaxy Note9 и Google Pixel 3 (а эти устройства фотографируют и снимают видео очень хорошо). Также стоит напомнить, что топовый iPhone XS Max, по оценке DxOMark, показал себя чуть хуже, чем менее дорогой Huawei P20 Pro.







В DxOMark ещё не тестировали фронтальную камеру iPhone 11. Но с учётом того, что в ней используется тот же модуль, что и в более старших моделей, можно с большой долей вероятности ожидать, что она получит точно такую же оценку, как фронталки у iPhone 11 Pro и 11 Pro Max.







