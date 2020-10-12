Компания Apple не стала устанавливать в iPhone 12 экраны с частотой обновления 120 Гц. По сведениям журналиста Джона Проссера, ей пришлось пойти на компромисс, чтобы внедрить другую инновацию.
Проссер пишет, что выбор стоял между 120-герцовыми экранами и поддержкой 5G. Apple склонилась ко второму варианту, поскольку 5G гораздо легче «продавать» массам. Преимущества 120 Гц, по мнению маркетологов компании, понятны в основном только продвинутым пользователям, а поддержка сетей связи пятого поколения выглядит привлекательно в глазах гораздо большего числа людей.
Для среднего пользователя фраза «ваш смартфон будет работать гораздо быстрее с 5G» намного понятнее, чем объяснение преимуществ более высокой частоты обновления экрана. Примечательно, что китайские бренды уже торгуют смартфонами, у которых есть 120-герцовые экраны и 5G — например, модели realme X50 и OPPO Reno4 Z.
Начинка iPhone 12 с лёгкостью справилась бы с обоими нововведениями, так почему Apple же не могла поставить 120-герцовые экраны и сохранить модемы 5G? Объяснение довольно простое — обе эти технологии довольно энергозатратные, и если реализовать их одновременно, время автономной работы смартфона может значительно снизиться. Apple не устроил вариант установки аккумуляторов сильно повышенной ёмкости, поскольку это привело бы к увеличению толщины корпусов и массы, а пользователи любят тонкие и лёгкие смартфоны.
Джон Проссер утверждает, что Apple не отказывается от планов использования в iPhone 120-герцовых экранов, но отложит это нововведение на более поздний срок — предположительно, для моделей, которые будут выпущены в 2021 году. Не исключено, что ради увеличения автономности будет предусмотрено отключение столь высокой частоты обновления, а модем 5G будет задействоваться лишь при необходимости.
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