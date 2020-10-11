iPhone 12

13 октября Apple представит несколько новых смартфонов, которые войдут в линейку iPhone 12. Они задержались из-за пандемии коронавируса, но инсайдерам всё равно стали известны некоторые подробности ещё до официального мероприятия.

По данным инсайдера, который фигурирует в твиттере под ником Komiya, в новых смартфонах Apple будут использоваться компоненты, уже «обкатанные» в четвёртом поколении iPad Air, в частности процессор A14. Предполагается, что Apple выпустит четыре новые модели смартфонов, которые отличаются размерами и другими характеристиками.

Объём оперативной памяти в iPhone 12 mini и iPhone 12 составит 4 ГБ, а в iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max — 6 ГБ. Если верить недавним утечкам, во всех смартфонах используются OLED-матрицы Samsung (причём без поддержки 120 Гц, вопреки более ранним слухам). Инсайдерам известно о батареях во всех новых смартфонах Apple: iPhone 12 mini — 2227 мА·ч, iPhone 12 — 2815 мА·ч, iPhone 12 Pro — 2775 мА·ч, iPhone 12 Pro Max — 3687 мА·ч.

Также сообщается, что в смартфонах использован процессор A14 Bionic, который можно обнаружить в четвёртом поколении iPad Air, более громкие и качественные динамики и модем 5G. По своему дизайну эти смартфоны напоминают iPad Pro 2020-го года выпуска. Вырез в верхней части экрана останется, но у модели iPhone 12 mini он стал намного меньше.

Предполагаемые цены

iPhone 12 mini:

64 ГБ —  $649
128 ГБ —  $699
256 ГБ —  $799

iPhone 12:

64 ГБ —  $749
128 ГБ —  $799
256 ГБ —  $899

iPhone 12 Pro

128 ГБ —  $999
256 ГБ —  $1099
512 ГБ —  $1299

iPhone 12 Pro Max

128 ГБ —  $1099
256 ГБ —  $1199
512 ГБ —  $1399


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