13 октября Apple представит несколько новых смартфонов, которые войдут в линейку iPhone 12. Они задержались из-за пандемии коронавируса, но инсайдерам всё равно стали известны некоторые подробности ещё до официального мероприятия.
По данным инсайдера, который фигурирует в твиттере под ником Komiya, в новых смартфонах Apple будут использоваться компоненты, уже «обкатанные» в четвёртом поколении iPad Air, в частности процессор A14. Предполагается, что Apple выпустит четыре новые модели смартфонов, которые отличаются размерами и другими характеристиками.
Объём оперативной памяти в iPhone 12 mini и iPhone 12 составит 4 ГБ, а в iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max — 6 ГБ. Если верить недавним утечкам, во всех смартфонах используются OLED-матрицы Samsung (причём без поддержки 120 Гц, вопреки более ранним слухам). Инсайдерам известно о батареях во всех новых смартфонах Apple: iPhone 12 mini — 2227 мА·ч, iPhone 12 — 2815 мА·ч, iPhone 12 Pro — 2775 мА·ч, iPhone 12 Pro Max — 3687 мА·ч.
Также сообщается, что в смартфонах использован процессор A14 Bionic, который можно обнаружить в четвёртом поколении iPad Air, более громкие и качественные динамики и модем 5G. По своему дизайну эти смартфоны напоминают iPad Pro 2020-го года выпуска. Вырез в верхней части экрана останется, но у модели iPhone 12 mini он стал намного меньше.
Предполагаемые цены
iPhone 12 mini:
64 ГБ — $649
128 ГБ — $699
256 ГБ — $799
iPhone 12:
64 ГБ — $749
128 ГБ — $799
256 ГБ — $899
iPhone 12 Pro
128 ГБ — $999
256 ГБ — $1099
512 ГБ — $1299
iPhone 12 Pro Max
128 ГБ — $1099
256 ГБ — $1199
512 ГБ — $1399
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