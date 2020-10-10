Как показало исследование, проведённое в США компанией Global Wireless Solutions, чуть менее половины обладателей iPhone полагают, что эти устройства обладают поддержкой сетей связи пятого поколения. И это несмотря на то, что у Apple ещё нет моделей с 5G-модемами — они будут представлены 13 октября.
49% процентов опрошенных считают, что у их айфона уже есть поддержка 5G. 29% респондентов не знают, есть ли она у их смартфона, и лишь 24% ответили, что iPhone не работает с сетями 5G. Более того, 38% вообще не в курсе, предлагает ли оператор в их регионе доступ к этой технологии или доступны только 3G и LTE.
Между тем, развёртывание сетей 5G в США и других странах происходит не таким быстрым темпом, как планировалось. Три основных оператора в США (Verizon, AT& T и T-Mobile) до сих пор не смогли запустить полноценные сети 5G на всей территории страны и ограничиваются лишь их тестированием в отдельных городах. Таким образом, покупатели iPhone 12 могут оказаться разочарованными, когда узнают, что одна из основных особенностей новинки непригодна к использованию (а наверняка на презентации немало внимания будет уделено преимуществам 5G, на это намекает даже слоган мероприятия — «Hi, Speed» или «Новости скорости» в российской интерпретации).
Несколько месяцев назад компания IHS Markit протестировала сети 5G в десятках американских городов. Тест показал неравномерное и нестабильное покрытие — и, как следствие, недостаточно высокое качество связи. При этом скорость передачи данных в протестированных сетях оказалось лишь немногим выше, чем при использовании LTE. Это означает, что разочарованными в iPhone 12 могут стать даже жители тех регионов, где уже есть 5G-сети.
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Это мы тут техногики, а большинство людей не знаю понятия 5G, ГБ, МП и т.д.
а) постановка вопроса
б) какой результат хочет увидеть заказчик опроса