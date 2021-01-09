





По данным японского сайта MacOtakara, компания Apple собирается выпустить новую модель iPad mini. Это случится весной.Будущий iPad mini получит экран диагональю 8,4 дюйма, что на полдюйма больше, чем у нынешней модели. Рамка вокруг экрана станет тоньше (примерно как у iPad Air третьего поколения), однако он всё ещё будет относительно толстой, поскольку в ней останется кнопка Home со встроенным сканером отпечатков пальцев Touch ID. Также сохранится порт Lightning, разъёма USB Type-C у этой модели не будет. MacOtakara утверждает, что схожий дизайн получит iPad девятого поколения, но по своим габаритам и размеру экрана он будет крупнее.Стали известны и некоторые подробности о четырёх моделях iPhone, которые Apple выпустит осенью этого года. Со ссылкой на источники из числа поставщиков электронных компонентов MacOtakara пишет, что чёлка с камерой TrueDepth и сканером Face ID во всех будущих смартфонах станет тоньше. Высота и ширина корпуса у смартфонов сохранятся на прежнем уровне, однако толщина увеличится примерно на 0,26 мм. Это позволит установить в смартфоны аккумуляторы повышенной ёмкости, а модули камеры наконец-то перестанут выпирать над корпусом.Топовые модели iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max получат OLED-экраны с технологией LTPO для переменной частоты обновления от 30 до 120 Гц. Эта технология позволяет для экономии энергии задействовать повышенную частоту только в тех случаях, когда это необходимо (например, в играх). В обеих этих моделях будет использоваться оптическая система стабилизации со сдвигом сенсора (в актуальных моделях она есть только у iPhone 12 Pro Max).Аналитики Loup Ventures выпустили отчёт, в котором спрогнозировали, какие новые сервисы Apple может представить в ближайшие месяцы или годы. Они отметили, что компания постепенно меняет свою бизнес модель и начинает меньше полагаться на выпуск устройств и больше — на извлечение выручки от цифровых сервисов.Сервис Podcasts+ может войти в подписку Apple One, он будет предоставлять доступ к эксклюзивным подкастам. В Stocks+ могут быть предложены финансовые услуги, расширяющие возможности Apple Card, в том числе ведение инвестиционного счёта. Mail+ стал бы первым сервисом Apple для увеличения личной продуктивности с доступом к различным офисным интрументами. И, наконец, в отчёте упоминаются Maps+ и Health+, но никаких подробностей о них пока нет. Ключевым моментом, который позволит Apple добиться востребованности этих сервисов, по мнению аналитиков, является их глубокая интеграция в различные платформы и гаджеты, которые выпускает компания. Loup Ventures считает, что запуск новых сервисов позволит Apple увеличить капитализацию с 2 до 3 триллионов долларов.