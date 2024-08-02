iPhone 16 Pro поразит нереально большим приростом автономности

Фархад
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Инсайдер под ником Instant Digital рассказал в китайской соцсети Weibo, что iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max получат значительный прирост к ёмкости аккумулятора по сравнению с моделями предыдущего поколения.

По данным источника, в iPhone 16 Pro будет установлен аккумулятор на 3577 мАч, а в iPhone 16 Pro Max — на 4676 мАч. Для сравнения, в iPhone 15 Pro используется батарея на 3274 мАч, а в iPhone 15 Pro Max — на 4422 мАч. Таким образом, прирост в младшей модели составит +9,25%, а в старшей +5,74%.

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В сочетании с улучшениями энергоэффективности нового чипа, такое увеличение должно привести к значительному бусту автономности.

По слухам, ‌iPhone 16 Pro‌ Max будет работать до 30 часов без подзарядки. Теперь остаётся дождаться официального анонса новых смартфонов Apple в сентябре.
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Источник:
MacRumors
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Комментарии

+47
Gntlmn Mthfcng
То была новость, что в 16pro будет худший (самый незаметный)прирост батареи из всей 16ой линейки, то теперь прям больше 16pro max😂 сделайте 16pro по автономности хотя бы как 13pro. А то 14pro и 15pro деградировали с временем автономной работы из коробки.
Вчера в 23:06
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