iPhone 16 Pro поразит нереально большим приростом автономности

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Инсайдер под ником Instant Digital рассказал в китайской соцсети Weibo, что iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max получат значительный прирост к ёмкости аккумулятора по сравнению с моделями предыдущего поколения.По данным источника, в iPhone 16 Pro будет установлен аккумулятор на 3577 мАч, а в iPhone 16 Pro Max — на 4676 мАч. Для сравнения, в iPhone 15 Pro используется батарея на 3274 мАч, а в iPhone 15 Pro Max — на 4422 мАч. Таким образом, прирост в младшей модели составит +9,25%, а в старшей +5,74%.В сочетании с улучшениями энергоэффективности нового чипа, такое увеличение должно привести к значительному бусту автономности.По слухам, ‌iPhone 16 Pro‌ Max будет работать до 30 часов без подзарядки. Теперь остаётся дождаться официального анонса новых смартфонов Apple в сентябре.