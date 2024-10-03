iPhone 16 резко подешевел в России

Александр

Всего за две недели, прошедшие со старта продаж линейки iPhone 16, базовая модель подешевела в России примерно на 25%. Об этом свидетельствуют цены на маркетплейсах Ozon, Wildberries и «Яндекс Маркет».

iPhone 16 со 128 ГБ памяти поначалу стоил в среднем около 120-130 тысяч рублей, а сейчас эту модель можно найти за 100 тысяч или даже меньше. Дешевле всего заказывать устройство с доставкой из-за рубежа, но нужно помнить о необходимости платить пошлину, хотя всё равно экономия составит более 20 тысяч рублей.



С весны 2022 года компания Apple не поставляет устройства в Россию, они ввозятся методом «параллельного импорта», а также частными лицами «в чемоданах». При этом большинство продавцов всё равно предоставляют гарантию, хотя и не такую, как была у Apple. Рассчитывать на замену бракованного смартфона новым больше не приходится, его вполне могут отправить в ремонт, где сломавшуюся деталь скорее всего заменят неоригинальной.

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Комментарии

+4510
Gabriel
Все , первая волна интереса прошла, каждая последующая будет все слабее и слабее и так пока не выйдет новая модель.
42 минуты назад
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