



Этой весной Apple, по слухам, представит новую модель iPhone. Она будет недорогой, но до сих пор неизвестно, как она будет называться.



В утечках мелькали два варианта — iPhone SE 2 и iPhone 9. Компания Totalle, выпускающая аксессуары для смартфонов, объявила о приёме предзказов на чехлы именно для iPhone SE 2, из чего можно сделать вывод о том, что в Apple выбрали первый вариант названия. Впрочем, стопроцентным подтверждением выбора Apple это, конечно же, не является.



Почему Apple так долго не могла выбрать название? Дело в том, что оригинальная модель iPhone SE вышла в 2016 году и в понимании потребителя второе поколение этого смартфона вряд ли могло появиться в 2020, ведь с того момента прошло уже несколько лет. В 2017 году Apple выпустила iPhone 8 и iPhone X, пропустив «девятку» — и именно она могла бы выйти весной этого года. Несмотря на такой расклад, название iPhone SE 2, по всей видимости, показалось Apple более логичным.



iPhone SE стоил в США от 399 долларов, и можно предположить, что iPhone SE 2 будет продаваться по такой же цене. Ожидается, что iPhone SE2 получит дизайн в стиле iPhone 8, LCD-экран диагональю 4,7 дюйма с разрешением 750×1334 пикселей, топовый процессор Apple A13 Bionic, 3 ГБ оперативной памяти и камеру среднего уровня. Он будет сильно отличаться от более дорогих моделей iPhone, готовящихся к выпуску в 2020 году: у него экран меньшей диагонали (и не OLED, а LCD), используется более простая камера, нет поддержки 5G и сканера лица Face ID, зато имеется сканер отпечатков пальцев Touch ID. В остальном он предложит пользователям топовую начинку по невысокой цене и придётся по вкусу тем, кто скучает по флагманским смартфонам с небольшими экранами и умеренными габаритами.



Презентация iPhone SE 2 должна состояться в марте, но не исключено, что выпуск этого смартфона задержится из-за проблем с производством, вызванных вспышкой коронавируса 2019-nCoV в Китае. Впрочем, контрактный сборщик iPhone, компания Foxconn, по слухам, перенесёт часть производства в Индию и китайские города, не закрытые на карантин.







