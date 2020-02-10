Известный аналитик Минг-Чи Куо утверждал, что компания Apple столкнулась с проблемами в производстве iPhone, AirPods и других устройств. Объёмы поставок должны сократиться примерно на 10% из-за того, что заводы Foxconn и других контрактных партнёров Apple простаивают. В Китае бушует коронавирус 2019-nCoV, а власти страны продлили новогодние каникулы, поэтому рабочие не могут вернутся на заводы.
Теперь Минг-Чи Куо выяснил, что Foxconn собирается минимизировать влияние коронавируса на свой бизнес и бизнес Apple, а для этого перенесёт часть производства iPhone в Индию, а также в Тайюань — городской округ в Китае, административный центр провинции Шаньси.
Власти Китая позволили Foxconn возобновить сборку iPhone на заводе в городе Чжэнчжоу с 10 февраля. Правда, на рабочие места допущены лишь 16 тысяч человек, что составляет 10% от общего числа сотрудников компании. Остальные не могут въехать в город из-за карантина и ограничения в передвижении.
Foxconn не спешит возобновлять сборку iPhone на своём основном заводе в том числе из-за того, что в ближайшие дни на заводе будет проведена дополнительная проверка мер безопасности. Если выяснится, что компания не предприняла достаточно мер для защиты от распространения вируса среди своих сотрудников, завод снова может быть закрыт на несколько дней или недель.
Foxconn оказывает поддержку местным медикам. К примеру, компания запустила собственную линию по производству защитных масок и раздаёт их как своим сотрудникам, так и другим людям.
Вспышка 2019-nCoV началась в конце 2019 года. Наблюдать за распространением вируса можно на интерактивной карте. По состоянию на 10 февраля заражено более 40 645 человек, 910 умерли, 3578 были вылечены. Количество заражённых каждый день увеличивается.
Foxconn не спешит возобновлять сборку iPhone на своём основном заводе в том числе из-за того, что в ближайшие дни на заводе будет проведена дополнительная проверка мер безопасности. Если выяснится, что компания не предприняла достаточно мер для защиты от распространения вируса среди своих сотрудников, завод снова может быть закрыт на несколько дней или недель.
Foxconn оказывает поддержку местным медикам. К примеру, компания запустила собственную линию по производству защитных масок и раздаёт их как своим сотрудникам, так и другим людям.
Вспышка 2019-nCoV началась в конце 2019 года. Наблюдать за распространением вируса можно на интерактивной карте. По состоянию на 10 февраля заражено более 40 645 человек, 910 умерли, 3578 были вылечены. Количество заражённых каждый день увеличивается.
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Люди тысячами гибнут, а он тут о косяках компаний речь ведет и личных хотелках.
Посмотрел бы я на вас, если бы ваши близкие погибли, как бы вы запели о новеньких планшетах и телефонах.
Мерзость...
Проспись...
Китайцы хоть и не отличаются особой чистотой, как японцы или корейцы, но у них рамки и нормы есть, у индусов — никаких. Брр
Непонятно следующее: почему ежегодно (ежегодно!) во время эпидемии гриппа армейскими патрулями Нью-Йорк не перекрывают? По населению города сопоставимы (Нью-Йорк чуть поменьше, но там приезжих побольше).
И второй вопрос: как нам не стыдно каждый год ждать от США обновления линейки айфонов, когда там тысячи людей умирают от эпидемии гриппа?
По сути этот коронавирус тоже можно назвать чем-то вроде гриппа — ведь это вирусная пневмония. Только вот значительно более заразная и со значительно большим процентом летальных исходов. Когда на двух излечившихся приходится один отмучившийся, как-то совсем не хочется, чтоб подобная инфекция пандемией прошлась по миру.
В реальности процент смертности от короновируса около 2%. Об этом совершенно справедливо указано в предыдущем комментарии. Вы его читали? Ничего даже искать не надо, он висел перед вами.
И здесь хорошо бы вспомнить математику, что такое процент. В магазин с процентом не пойдёшь, туда с рублём пускают. При некой стоимости и динамике продаж 3% доходности с одного товара, могут превышать 30% с другого. Так вот я сравнил количество ежегодно (ещё раз: ежегодно) умерших от гриппа в США, с реальным количеством смертей от короновируса в Китае.
Так почему не бомбят (зачеркнуто) не перекрывают армейскими патрулями Нью-Йорк?
Заражённых на данный момент 39.148, из которых 7,345 — в критическом состоянии. Грубо, опять каждый пятый. Вот такие выходят «два прОцента».