



Известный аналитик Минг-Чи Куо утверждал, что компания Apple столкнулась с проблемами в производстве iPhone, AirPods и других устройств. Объёмы поставок должны сократиться примерно на 10% из-за того, что заводы Foxconn и других контрактных партнёров Apple простаивают. В Китае бушует коронавирус 2019-nCoV, а власти страны продлили новогодние каникулы, поэтому рабочие не могут вернутся на заводы.



Теперь Минг-Чи Куо выяснил, что Foxconn собирается минимизировать влияние коронавируса на свой бизнес и бизнес Apple, а для этого перенесёт часть производства iPhone в Индию, а также в Тайюань — городской округ в Китае, административный центр провинции Шаньси.









Foxconn не спешит возобновлять сборку iPhone на своём основном заводе в том числе из-за того, что в ближайшие дни на заводе будет проведена дополнительная проверка мер безопасности. Если выяснится, что компания не предприняла достаточно мер для защиты от распространения вируса среди своих сотрудников, завод снова может быть закрыт на несколько дней или недель.



Foxconn оказывает поддержку местным медикам. К примеру, компания запустила собственную линию по производству защитных масок и раздаёт их как своим сотрудникам, так и другим людям.



Вспышка 2019-nCoV началась в конце 2019 года. Наблюдать за распространением вируса можно на

Власти Китая позволили Foxconn возобновить сборку iPhone на заводе в городе Чжэнчжоу с 10 февраля. Правда, на рабочие места допущены лишь 16 тысяч человек, что составляет 10% от общего числа сотрудников компании. Остальные не могут въехать в город из-за карантина и ограничения в передвижении.Foxconn не спешит возобновлять сборку iPhone на своём основном заводе в том числе из-за того, что в ближайшие дни на заводе будет проведена дополнительная проверка мер безопасности. Если выяснится, что компания не предприняла достаточно мер для защиты от распространения вируса среди своих сотрудников, завод снова может быть закрыт на несколько дней или недель.Foxconn оказывает поддержку местным медикам. К примеру, компания запустила собственную линию по производству защитных масок и раздаёт их как своим сотрудникам, так и другим людям.Вспышка 2019-nCoV началась в конце 2019 года. Наблюдать за распространением вируса можно на интерактивной карте . По состоянию на 10 февраля заражено более 40 645 человек, 910 умерли, 3578 были вылечены. Количество заражённых каждый день увеличивается.





