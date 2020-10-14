iPhone
Apple представила компактную версию своего смарт-динамика HomePod, а также смартфоны iPhone 12, 12 mini, 12 Pro и 12 Pro Max. В этой заметке мы собрали все видеоролики с прошедшего мероприятия.

Анонс HomePod mini

Она поддерживает функции голосового помощника Siri, а также может использоваться как базовый блок для управления устройствами умного дома. С помощью функции процедурного аудио новинка обеспечивает высокое качество звучания.



Анонс iPhone 12

Новые модели iPhone 12 оснащены процессором A14 Bionic, дисплеем Super Retina XDR от края до края, а также передней панелью Ceramic Shield, которая гораздо лучше защищает устройство при падении.



Анонс iPhone 12 Pro и 12 Pro Max

Самый мощный айфон получил более крупные экраны и тройную камеру с датчиком LiDAR, которая позволяет делать снимки в новом формате Apple ProRAW и записывать видео Dolby Vision с частотой до 60 кадров в секунду.



Все мероприятие Apple за 51 секунду



Запись трансляции



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