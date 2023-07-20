iPhone и iPad попали под частичный запрет в России

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В России введён частичный запрет на использование смартфонов и планшетов производства Apple. Он затрагивает сотрудников нескольких государственных ведомств.
По данным ТАСС, председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова планирует выпустить распоряжение, запрещающее членам Центризбиркома и сотрудникам аппарата комиссии использовать iPhone и iPad в служебных целях находится. Это распоряжение находится на стадии разработки. Несколькими днями ранее запрет на использование устройств Apple в служебных целях ввели для сотрудников всех организаций Ростеха и в Министерстве промышленности и торговли РФ.
Вероятно, этот запрет связан с риском утечки секретной информации. ФСБ и ФСО подозревают, что в устройствах Apple встроен бэкдор, через которые Apple может передавать данные американским спецслужбам. Несколько недель назад российские ИБ-специалисты выявили «аномалии, характерные только для пользователей мобильных телефонов Apple и обусловленные работой ранее неизвестного вредоносного программного обеспечения, использующего предусмотренные производителем программные уязвимости». Речь шла об уязвимости нулевого дня, которая эксплуатировалась злоумышленниками для заражения устройств, и эта уязвимость была закрыта компанией Apple в недавних обновлениях iOS и iPadOS.
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