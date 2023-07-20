iPhone и iPad попали под частичный запрет в России

Александр

Фото: Unsplash 

В России введён частичный запрет на использование смартфонов и планшетов производства Apple. Он затрагивает сотрудников нескольких государственных ведомств.

По данным ТАСС, председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова планирует выпустить распоряжение, запрещающее членам Центризбиркома и сотрудникам аппарата комиссии использовать iPhone и iPad в служебных целях находится. Это распоряжение находится на стадии разработки. Несколькими днями ранее запрет на использование устройств Apple в служебных целях ввели для сотрудников всех организаций Ростеха и в Министерстве промышленности и торговли РФ.

Вероятно, этот запрет связан с риском утечки секретной информации. ФСБ и ФСО подозревают, что в устройствах Apple встроен бэкдор, через которые Apple может передавать данные американским спецслужбам. Несколько недель назад российские ИБ-специалисты выявили «аномалии, характерные только для пользователей мобильных телефонов Apple и обусловленные работой ранее неизвестного вредоносного программного обеспечения, использующего предусмотренные производителем программные уязвимости». Речь шла об уязвимости нулевого дня, которая эксплуатировалась злоумышленниками для заражения устройств, и эта уязвимость была закрыта компанией Apple в недавних обновлениях iOS и iPadOS.
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Комментарии

+179
Sergey2048
Ну утечёт.. что бояться то голосование у нас прозрачное и честное на все 146%
2 часа назад в 18:07
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+4724
Carter_Mayers
Эти то чинуши, пусть хоть берестой и голубиной почтой пользуются. Им даже кнопочные слишком роскошно будет, пусть как в древние времена пользуются. Очень патриотично будет и правильно главное, ведь они самые правильные и классные ребята на свете по их словам
час назад в 19:19
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+66
Gandalf2021
Как доказанный факт аффтор статейки расписывает “аномальное поведение iPhone”, которое было обнаружено на заражённых устройствах, а не на чистых, с завода…
56 минут назад
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+179
Sergey2048
Согласен, пусть пользуются тем что добились своим руководством за эти долгие годы, что разработали и изготовили у нас в России. ( не собрали !) .
53 минуты назад
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