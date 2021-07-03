





Экстремал Том Адамс рассказал об интересном случае. Он спускался на байдарке по реке Снейк-Ривер (штат Айдахо, США) и перевернулся, из-за чего в воду упал его iPhone, ключи и бумажник. Всё это моментально уплыло, но он решил найти пропажу.Мужчина вернулся через три дня на место происшествия со спасателями, и вместе они прошерстили дно реки. Бумажник найти не удалось, а ключи и смартфон были найдены на глубине около трёх метров. Устройство совершенно не повредилось, даже динамик остался работоспособен (хотя он обычно умирает от воды в первую очередь).Что это был за iPhone, не уточняется, но очевидно, что речь идёт об одной из моделей с защитой IP68. В теории он может выдержать контакт с пресной водой без течения на глубине до одного метра не более чем на полчаса. В реальности, как мы видим, смартфон выжил даже после гораздо более серьёзного погружения.