Эпидемия коронавируса 2019-nCoV может привести к росту цен на продукцию из Китая. К такому выводу пришла компания IHS Markit.
Первые случаи заражения вирусом 2019-nCoV были зафиксированы в декабре 2019 года в городе Ухань, где проживают 11 миллионов человек. В этом городе находится несколько заводов по сборке электронной продукции, в том числе телевизоров, мониторов и LCD-матриц. Из-за карантина производственные мощности простаивают, и неизвестно, когда заводы возобновят работу. Китайские власти объявили о продлении новогодних праздников как минимум на несколько недель, чтобы сдержать распространение вируса.
IHS Markit:
Заводы по производству дисплеев в Ухане в настоящее время испытывают крайне негативные последствия распространения коронавируса. Не хватает как рабочей силы, так и ключевых компонентов для сборки, в результате чего снижается выпуск готовой продукции. Крупнейшие поставщики LCD-панелей оповестили наших экспертов о том, что в ближайшее время неизбежен дефицит.
Специалисты IHS Markit прогнозируют, что производство LCD-панелей в Китае в ближайшие месяцы снизится на 10-20%, что вызовет их дефицит и, как следствие рост цен. Из-за увеличения себестоимости могут подорожать конечные продукты, в которых используются LCD-экраны: телевизоры, мониторы, ноутбуки, смартфоны и прочая техника. Из-за особенностей рынка даже незначительный рост стоимости компонентов может привести к значительному увеличению розничных цен. Как известно, в Ухане расположено несколько заводов по производству смартфонов (например, Motorola). Не исключено, что им тоже придётся приостановить работу.
Недалеко от Уханя расположен город Чжэнчжоу, центр производства электронной продукции. Там находятся фабрики, выпускающие продукцию по заказу крупных брендов. Аналитик Минг-Чи Куо прогнозирует, что из-за проблем, вызванных коронавирусом, производство смартфонов Apple в первом квартале 2020 уменьшится на 10%. Это может привести к значительному падению выручки, чему вряд ли будут рады акционеры Apple.
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