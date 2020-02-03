



Аналитик Минг-Чи Куо считает, что компания Apple будет вынуждена снизить объёмы производства смартфонов. Это произойдёт из-за бушующего в Китае коронавируса 2019-nCoV.



Куо прогнозирует, что Apple выпустит в первом квартале 2020 года от 36 до 40 миллионов смартфонов — на 10% меньше изначального прогноза. Снижение производства будет вынужденным — из-за того, что партнёры Apple, в том числе Foxconn, не могут запустить сборку устройств на полную мощность. Некоторые сотрудники заводов, уехавшие на Новый год к родным, не имеют возможности вернуться на работу из-за ограничения транспортного передвижения. Кроме того, власти Китая продлили новогодние праздники для того, чтобы сдержать распространение коронавируса.



По данным Минг-Чи Куо, производство смартфонов в Китае в январе снизилось на 50-60 процентов. Снижение в основном затронуло китайские бренды, которые занимаются производством устройств на экспорт.



Вспышка коронавируса привела к тому, что Apple и Google были вынуждены закрыть свои офисы в Китае. Также были перестали работать все магазины Xiaomi и Apple в этой стране. Первое заражение 2019-nCoV человеком зафиксировано в декабре 2019 года. Наблюдать за распространением вируса можно на интерактивной карте. По состоянию на 3 февраля заражено 17392 человека, 362 умерли, 487 были вылечены. Количество заражённых каждый день увеличивается.







