Модельный ряд iPhone 13

Apple Watch Series 7

AirPods 3

iPad mini 6

iPad 9

MacBook Pro 14 и 16

Каким будет iPad mini?

Как изменятся MacBook Pro?

Что ждать от третьих AirPods?

Как iPad 9 в старом форм-факторе станет самым популярным в мире?

iPad 8-го поколения (56%)

iPad Air (2020) (19%)

iPad Pro (18%)

Эта осень для фанатов Apple будет бурной. Компания представит массу устройств, некоторые из них будут революционными.Вот весь список ожидаемых новинок:Ниже — четыре главные интриги, из-за которых стоит следить за инсайдами и смотреть презентации.Слуха об этом устройстве ходят с начала года. Мы писали о том, что линейку компактных планшетов нужно похоронить. Частично это так, впрочем, ее может ждать ренессанс в зависимости от того, каким будет следующее поколение.Apple может пойти по двум пути:1. Оставить корпус прежним и просто обновить начинку, поставив более мощный процессор. В этом случае она просто выжмет дополнительный профит со своего бренда за счет его узнаваемости и лояльности аудитории.Тогда новый iPad mini окажется скучным, а купят его только люди, не следящие за индустрией (коих большинство, чем стабильно пользуется Apple). Его экран будет почти таким же, как у смартфона, клавиатуру к нему не подключить — смысла в таком планшете нет.2. Обновить корпус, сделав его как у iPad Pro и Air. В таком случае mini станет полноценной альтернативой iPad девятого поколения: он не будет совместим с физическими клавиатурами, зато у него будет актуальный дизайн и более качественный экран. Что еще нужно от гаджета для потребления контента? Ничего.Поэтому выбрать более компактный и более современный планшет — логичный и рациональный шаг. Кроме того, его экран окажется больше за счет уменьшения рамки и отказа от кнопки «Домой».Что выберет Apple, неизвестно. Тем интереснее следить за появляющимися инсайдами и осенними презентациями. Компания может продолжить развитие направление планшетов, а может просто сыграть на доверии людей. Оба решения — в стиле Apple.Самая ожидаемая новинка после iPhone. На этот раз ноутбуки Apple могут заинтересовать даже владельцев MacBook, потому что компания готовит радикальное обновление.MacBook — выбор по умолчанию среди ноутбуков для офисной работы. Формула следующая: есть деньги — берем MacBook, нет — ищем доступный лэптоп на Windows, нужен широкий выбор программного обеспечения — выбираем дорогой ноутбук на Windows. Причем, первая группа более верная, а привлечь ее внимание проще — при обновлении лэптопа они смотрят исключительно на один бренд.Новый дисплей освежит линейку ноутбуков. За последние шесть лет экран MacBook Pro 13 получил два минорных обновления — новую подсветку, из-за которой пришлось отказаться от светящегося яблочка на крышке, и незначительно увеличенное разрешение (от 2560х1400 до 2560х1600) в 2017 году. Переход на mini-LED даст совершенно новые ощущения.Обновленные процессор и дизайн — тоже повод купить новый MacBook Pro 14 даже держателям лэптопов Apple. А внешне им удивить пользователя крайне просто — MacBook Pro 13 не обновлялся с 2016 года, когда Apple применила крайне спорные решения: отказалась от светящегося яблока, добавила клавиатуру «бабочку» и удалила порты USB-A. Поэтому чтобы привлечь внимание, достаточно просто провести работу над ошибками.Что будет с портами и как Apple анонсирует изменения? В 2016 году компания отказалась от всех разъемов, кроме USB-C и 3,5 мм. Это было неудобно — почти каждому пользователю требовались переходники, удобной зарядки MagSafe не стало, а картридер мог поместиться даже в более тонкий корпус. Теперь компания может вернуть магнитную зарядку и слот для карты памяти. Как именно Apple это преподнесет? будет эпично, если она признает ошибки. А возможно, просто скажет: «Вы просили добавить, мы добавили».Как именно изменится дизайн ноутбуков? Свежий дизайн — это возможность поднять интерес к устройству, пример тому iMac на M1. Самый скучный вариант — просто уменьшенная рамка, более оригинальный — новые цвета.Apple обновит самую популярную линейку беспроводных наушников в мире. Если верить слухам, новые беспроводные наушники будут крайне похожи на AirPods Pro.В частности, наушники нового поколения получат такие же короткие ножки, как AirPods Pro. И в целом по размеру будут совпадать с ними, при этом стоить новинка будет дешевле. Снизить цену поможет отказ от премиальных функций вроде активного шумоподавления.Что станет с AirPods 2? Это самые популярные наушники в мире, хотя их представили два года назад, а цена за этот период не изменилась. Варианта два: либо Apple признает их отсталось с технической точки зрения, либо снизит цену долларов на 50 и продолжит «доить» прибыльный продукт. Кроме того, его любят за открытый форм-фактор и отсутствие давления на уши.Что будет с ценой AirPods Pro? Третье поколение обычных эйрподсов будет максимально похоже на прошки и внешне, и по функциональности. Стоит они будут как второе поколение (12-15 тысяч рублей), что теперь делать с более дорогой и более старой моделью? Возможно, функциональность новых и более доступных наушников будет ограничена,iPad — нарицательное значение. Есть планшеты Apple, и есть все остальные.Топ-3 самых популярных планшета в мире:Нет сомнений в том, что в 2022 году лидерскую позицию займет преемник iPad 8-го поколения. Характеристики не столь важны. Это самый универсальный планшет компании, при знакомстве с линейкой или обновлении имеющейся модели пользователь скорее всего обратит внимание на него.Из минусов будет старый дизайн. Впрочем, это не помешает ему стать топом. Среди плюсов — мощное железо, совместимость с физической клавиатурой, iPadOS и идеальная экосистема Apple. Такой девайс подойдет для досуга, работы и учебы, стоимость его будет приемлемой, переплачивать за дизайн не придется, как в случае с iPad Air 4-го поколения.