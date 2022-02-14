Мессенджер FaceTime может появиться в гарнитуре смешанной реальности от Apple. Об этом сообщает журналист Bloomberg Марк Гурман. 

Ранее он говорил, что очки будут предназначены преимущественно для игр и потребления контента. Операционная система будет называться realOS. В последнем информационном бюллетене Power On Гурман сообщил, что ее работа может строиться вокруг двух уже существующих продуктов компании: Memoji и SharePlay. 

«Версия FaceTime для виртуальной реальности может представлять собой конференц-зал с десятками людей. Вместо того, чтобы видеть их настоящие лица, вы увидите их 3D-версии (Memoji). Я полагаю, что гарнитура сможет определять выражение лица человека в режиме реального времени, что сделает его аватар довольно реалистичным. Я также хотел бы активно использовать SharePlay в новой реальности, позволяя нескольким владельцам гарнитуры одновременно наслаждаться музыкой, фильмами и играми», — написал он. Кажется, это будет альтернативой WhatsApp и Telegram. 

Слухи о работе Apple над realOS ходят с 2017 года. Существование операционной системы было окончательно подтверждено в феврале текущего года, когда упоминания о ней были обнаружены в исходном коде Apple. Компания представила Memoji в 2018 году вместе с выходом iOS 12, а SharePlay — в 2021-м с выходом iOS 15.1.


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