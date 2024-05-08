Какие датчики установлены в камере нового iPad Pro? LiDAR, а что ещё?

Представленные недавно модели iPad Pro с OLED-экранами получили расширенный набор сенсоров. Помимо непосредственно камеры и вспышки в основном фотомодуле размещены ещё три компонента с разным назначением.
Самый крупный сенсор это камера, снимающая 12-мегапиксельные фотографии и 4K-видео. Она поддерживает захват ультраширокого изображения и съёмку видео в формате ProRes, пригодном для профессионального монтажа. В предыдущих трёх поколениях iPad Pro основная камера была двойной, а теперь она одинарная.
Светлый компонент — вспышка с покрытием, которое рассеивает и смягчает свечение, чтобы оно получалось более равномерным и не бликовало на захваченном изображении. Она адаптивная, то есть уровень яркости зависит от условий внешней освещённости и режима съёмки. Её даже можно использовать для фотографирования документов и распечатанных фотографий: камера делает несколько снимков подряд с разными настройками и при различной яркости вспышки, после чего склеивает файлы в один кадр без засветов и теней и с высокой различимостью деталей.
Крупное чёрное пятно под глазком камеры скрывает LiDAR — датчик, который определяет глубину объектов, то есть сканирует их, строя в памяти 3D-копию окружающего пространства. Он необходим для работы в приложениях и играх с поддержкой дополненной реальности.
Под вспышкой видно металлическую сетку, за которой прячется один из микрофонов. Сколько их всего, пока неизвестно, но из разборки от iFixit мы знаем, что в предыдущей модели iPad Pro микрофонов было аж пять штук в разных местах, чтобы лучше улавливать звук, делать его объёмным на записи и обеспечивать шумоподавление при общении голосом и по видеосвязи.
Над вспышкой поместился датчик освещённости. Он необходим для автоматического регулирования яркости экрана в зависимости от внешней освещённости (для того, чтобы на улице днём или в комнате с ярким светом экран горел ярче, а в вечернее время и в полумраке становился тусклее и не наносил вред зрению). Также он используется вспышкой для определения оптимальной яркости, которую нужно задействовать при фото- и видеосъёмке для сохранения естественности изображения. Такой же датчик есть рядом с фронтальной камерой, в паре они работают точнее и позволяют более плавно регулировать яркость экрана. В более ранних моделях iPad Pro такой модуль только один — на передней части корпуса.
В планшете явно есть и другие датчики, которые задействуются камерой — например, акселерометр и гироскоп, отвечающие за правильную ориентацию изображения на снимках и видео. Им не нужно видеть внешний мир, поэтому они размещены не в модуле камеры, а распаяны на одной из логических плат.
Планшеты iPad Pro с OLED-экранами Ultra Retina XDR поступят в продажу в некоторых странах мира 15 мая. Они выпущены в двух вариантах — с экранами диагональю 11 и 13 дюймов и продаются в США по ценам от 999 до 2378 долларов и от 1299 до 2679 долларов соответственно в зависимости от объёма накопителя, поддержки разных стандартов связи и наличия различных аксессуаров.
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