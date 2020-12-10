





На выставке «Вузпромэкспо-2020» прошла презентация электромобиля «Кама-1», созданного инженерами российского автоконцерна «КамАЗ» совместно с Санкт-Петербургским политехническим университетом. Его разработка велась почти три года.«Кама-1» — трёхдверный кроссовер, рассчитанный на четырёх человек. Его длина составляет 3,6 м, ширина 1,7 м, а высота 1,6 м. Электромобиль разгоняется с 0 до 100 км/ч за 6,7 секунды, развивает максимальную скорость 150 км/ч и способен проехать на одном заряде аккумулятора около 250 километров. Инженеры приспособили его к суровому климату — он выдерживает температуру до -50 градусов и не разряжается даже на лютом морозе.Аккумулятор в «Каме-1» обладает ёмкостью 33 киловатт-часа и полностью заряжается за 6 часов, а зарядка на 70-80% возможна всего за 20 минут. Мощность двигателя — 80 киловатт.Электронная начинка в «Каме-1» далеко не такая продвинутая, как у «Теслы» — предусмотрена только система, помогающая при вождении и парковке. Приборная панель для контроля за различными параметрами выглядит так, будто планшет прикрепили к рулю, причём экран вращается вместе с вращением руля. Системы автопилота здесь, само собой, нет, видеомониторинга по всему периметру тоже.«Кама-1» стоит примерно в три раза дешевле самой бюджетной версии Tesla Model 3 — около одного миллиона рублей. Продажи должны начаться в 2021 году, «КамАЗ» планирует реализовывать по 20 тысяч электромобилей в год. Это очень амбициозная задача, ведь в 2018 году в России было продано 144 электромобиля, а в 2019 году — 353 штуки. Если планы «КамАЗа» сбудутся, «Кама-1» имеет шансы стать самым первым народным электромобилем российского производства.