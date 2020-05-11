Мировые поставки складного смартфона Samsung Galaxy Z Flip выросли со 147 000 в феврале до 230 000 в марте. Это вполне достойный показатель для нишевой модели за 1 380 долларов. Тем не менее, форм-фактор раскладушки всё еще вызывает вопросы в плане перспектив.







Дизайнеры с канала «iOS beta news» выпустили видеоролик, который демонстрирует концепт складного iPhone. Сразу стоит отметить, что это всего лишь концепция, показывающая какой могла бы быть раскладушка от Apple. Внешний экран устройства может быть использован в качестве видоискателя для селфи или для отображения уведомлений.



Вероятно, если купертиновцы всё же захотят выйти на рынок складных устройств, то, скорее всего, будут использовать форм-фактор Galaxy Fold. На это могут указывать многочисленные патенты, которые Apple получила за последние несколько лет.





