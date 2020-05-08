



Аналитическая компания Canalys опубликовала рейтинг самых продаваемых смартфонов за первый квартал 2020 года. В топ-10 попали сразу три модели Apple, столько же от Xiaomi и ещё четыре — Samsung. Здесь оказалась сразу вся флагманская линейка iPhone 11, а остальные модели относятся к средней ценовой категории.



Самым востребованным смартфоном стал iPhone 11, а в общей сложности iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max заняли 10% общемировой доли продаж в штучном выражении.



Топ-10 самых популярных смартфонов в первом квартале:





iPhone 11

Redmi Note 8/8T

Galaxy A51

Galaxy A10s

Redmi Note 8 Pro

iPhone 11 Pro Max

Galaxy A20s

Galaxy A01

Redmi 8A

iPhone 11 Pro

В рейтинг не попали устройства Huawei, хотя эта компания занимает второе место по объёму продаж на рынке смартфонов. Это можно объяснить тем, что Huawei выпускает очень много моделей и модификаций, но ни одна из них не продаётся такими тиражами, которые обеспечили бы ей попадание в топ-10.По какой-то причине аналитики Canalys не стали разграничивать модели Redmi Note 8 и Redmi Note 8T, хотя в случае с iPhone все три модели приводятся в графике отдельно. В рейтинг не попала модель iPhone SE 2020-года , что вполне объяснимо. Она появилась лишь недавно, поэтому не успела набрать большого количества продаж. Очевидно, что она выбьется в топ по итогам второго квартала, а ближе к концу года в нём могут оказаться смартфоны, которые Apple выпустит этой осенью.





