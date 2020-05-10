



Инсайдер Макс Вайнбах раскрыл данные о характеристиках следующих флагманских смартфонов Apple. Речь идёт о моделях iPhone 12 Pro и 12 Pro Max, которые получат экраны 6,1 и 6,7 дюйма.



Предполагается, что в iPhone 12 Pro и 12 Pro Max будут установлены OLED-матрицы с частотой обновления изображения до 120 Гц. Младшие модификации iPhone 12 получат 60-герцовые матрицы, чего тоже вполне достаточно для вывода плавной картинки.



Apple также улучшит сканер лиц Face ID. Он станет миниатюрнее, благодаря чему получится уменьшить вырез в верхней части экрана, кроме того, будет увеличен угол обзора сканера, что позволит разблокировать смартфон, не глядя непосредственно во фронтальную камеру (например, в тех случаях, когда он лежит на столе или установлен в держателе автомобиля.



Инсайдер также подтвердил, что моделях с приставкой Pro будет использована камера с четырьмя сенсорами. Они впервые получат датчик LiDAR (как у планшетов iPad Pro последнего поколения) для работы с приложениями и играми в дополненной реальности.



Возможности камеры тоже будут улучшены. iPhone 12 Pro и 12 Pro Max получат систему оптической стабилизации нескольких объективов, усовершенствованную систему обработки снимков HDR, а вместо двукратного зума появится трёхкратный.



Дата презентации этих новинок Apple по-прежнему находится под вопросом. Обычно Apple представляет новые айфоны в десятых числах сентября, но в этом году может случиться задержка. Из-за проблем, вызванных пандемией коронавируса линейка iPhone 12 может быть представлена примерно на месяц позже, то есть ориентировочно в октябре.











