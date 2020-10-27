





Wylsacom провёл краш-тест iPhone 12 и сравнил его по прочности с прошлогодней моделью iPhone 11, а также со старичком iPhone 4 десятилетней давности. Все смартфоны оказались прочными, но новинка Apple сильно удивила блогера.Хоть и не с первой попытки, но iPhone 4 всё же разбился при падении на бетон с высоты около полутора метров. Он пережил примерно пять падений, после чего стекло на экране раскололось, и от него отвалился приличный кусок. Прочность iPhone 4 объясняется его относительно малым весом.Чтобы разбить iPhone 11, пришлось приложить намного больше усилий. У смартфона оставались сколы и вмятины на корпусе, а стекло на экране оставалось целым. После падения на спинку не треснул ни корпус, ни камеры.Корпус iPhone 12 уцелел после нескольких падений, однако на камерах осталась паутина из трещин. Экран не разбивался даже при падении с высоты около двух метров.Wylsacom продолжил издеваться над iPhone 11 и iPhone 12 и смог убить их только после того, как начал кидать с подбрасыванием вверх и вниз наотмашь с применением значительных усилий. Примерно с десятой попытки, постоянно увеличивая силу бросания, блогеру удалось сломать экраны и корпусы обоих устройств.По словам Wylsacom, чтобы сломать iPhone 11 или iPhone 12 «нужно постараться» и «прямо захотеть их разбить», либо это «чистый рандом» — когда не повезёт, и корпус или стекло на экране разобьются после падения с небольшой высоты даже на не особо твёрдую поверхность.