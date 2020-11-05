Прошедшим летом у Lenovo появился новый игровой смартфон, который продаётся в Китае под названием Legion Pro, а в других странах называется Legion Duel. 11 октября компания выпустит в продажу его улучшенную версию с прозрачным корпусом — Lenovo Legion Pro Extreme Transparent Edition.
В отличие от «прозрачных» версий Xiaomi Mi 8 и Mi 9, новинка Lenovo действительно прозрачная, а не с наклейкой на корпусе, имитирующей вид внутренних компонентов. Правда, производитель открыл взору лишь часть внутренностей, а некоторые элементы по-прежнему закрыты.
Характеристики Lenovo Legion Pro Extreme Transparent Edition близки к максимально топовым по современным меркам. В этот смартфон установлен процессор Snapdragon 865 Plus с поддержкой 5G, AMOLED-экран диагональю 6,5 дюйма с разрешением Full HD+, соотношением сторон 19,5:9 и частотой обновления 144 Гц, 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и накопитель UFS 3.1 объёмом 512 ГБ. Ёмкость аккумулятора с двумя ячейками составляет 5000 мАч, поддерживается 90-ваттная зарядка через USB Type-C. Фронтальная камера прячется в корпусе и может выдвигаться при необходимости, она делает снимки с разрешением 20 Мп. Основная камера двойная — с сенсорами 64 и 16 Мп.
Самое приятное — то, что несмотря на эксклюзивность новинки, Lenovo будет продавать этот смартфон по цене стандартной версии Legion Pro. В Китае он будет стоить 5999 юаней, что составляет приблизительно 70,5 тысяч рублей. Будет ли эта модель поставляться в Россию, неизвестно, но вряд ли стоит на это рассчитывать.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru