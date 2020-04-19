Компания LG недавно объявила о своих планах по обновлению мобильного бизнеса с помощью совершенно нового подхода к дизайну и бренду. Velvet — первый продукт этой стратегии, который сегодня показали на видео.
Корейский производитель делает акцент на совершенно новом подходе к оснащению смартфонов системой камер. Большинство актуальных флагманов используют «громоздкие» модули, которые располагаются в верхнем левом углу. Недостатком современных решений, по словам LG, является отсутствие визуальной эстетики. Компания решила использовать вертикальную компоновку, которая ассоциируется с каплями дождя.
Судя по видео, смартфон получил изогнутые по краям фронтальную и заднюю панель для удобного хвата. Что касается расцветок, новинка получит классический черный вариант, изумрудно-зеленый, белый, который под определенным углом переливается всеми цветами радуги, а также градиентный в розово-оранжевых оттенках.
Смартфон обрамляется металлической рамкой, которая, вероятно, будет изготавливаться из нержавеющей стали. На левой грани размещаются кнопки регулировки громкости и клавиша вызова Google Ассистента. На правой расположилась кнопка питания. На верхнем торце размещен лоток для SIM-карты и микрофон, а в нижней части находятся порт USB-C, динамик и 3,5-мм разъем для наушников.
До сих пор LG мало что рассказывала о начинке Velvet. На данный момент известно о наличии процессора Snapdragon 765 от компании Qualcomm и поддержке сетей пятого поколения (5G). Пока нет информации о точной дате поступления смартфона в продажу и стоимости.
Корейский производитель делает акцент на совершенно новом подходе к оснащению смартфонов системой камер. Большинство актуальных флагманов используют «громоздкие» модули, которые располагаются в верхнем левом углу. Недостатком современных решений, по словам LG, является отсутствие визуальной эстетики. Компания решила использовать вертикальную компоновку, которая ассоциируется с каплями дождя.
Судя по видео, смартфон получил изогнутые по краям фронтальную и заднюю панель для удобного хвата. Что касается расцветок, новинка получит классический черный вариант, изумрудно-зеленый, белый, который под определенным углом переливается всеми цветами радуги, а также градиентный в розово-оранжевых оттенках.
Смартфон обрамляется металлической рамкой, которая, вероятно, будет изготавливаться из нержавеющей стали. На левой грани размещаются кнопки регулировки громкости и клавиша вызова Google Ассистента. На правой расположилась кнопка питания. На верхнем торце размещен лоток для SIM-карты и микрофон, а в нижней части находятся порт USB-C, динамик и 3,5-мм разъем для наушников.
До сих пор LG мало что рассказывала о начинке Velvet. На данный момент известно о наличии процессора Snapdragon 765 от компании Qualcomm и поддержке сетей пятого поколения (5G). Пока нет информации о точной дате поступления смартфона в продажу и стоимости.
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