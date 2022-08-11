LG показала уникальный вибрирующий телевизор. Что он может?

Компания LG представила телевизор без колонок. Звук передается с помощью вибрации.
В рамках выставки K-Display 2022, LG представила несколько телевизоров, среди которых особое внимание получила модель OLED.EX. Новинка имеет диагональ 97 дюймов. Как и следует из названия, телевизор снабдили OLED-дисплеем, яркость которого на 30% выше всех предыдущих моделей компании. Однако самой любопытным свойством стала технология Cinematic Sound OLED.
По заявлениям компании, дисплей телевизора вибрирует с частотой, которая позволяет передавать 5.1 канальный звук в без динамиков, что создает кинематографический уровень погружения.
В будущем планируется выпуск OLED.EX с более скромными размерами — 42 и 47 дюймов.
LG не предоставили подробных характеристик и цен для новинки.
Ранее мы рассказывали, что цены на электронику в российских магазинах резко пошли на спад.
В их числе присутствуют телевизоры и персональные компьютеры.