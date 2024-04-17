Logitech представила уникальную мышь. Ответит на все вопросы в один клик

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Главная фишка Signature AI Edition M750 — клавиша под колесиком. Она поможет разобраться в особенностях ChatGPT, даже если вы раньше не общались с нейросетью.Нажатие на кнопку запускает сервис Logi AI Prompt Builder, который создает промты запросов для работы с ChatGPT. В один клик мышь предложит изменить стиль статьи, сделать ее объемнее или наоборот сжать до короткой заметки. А если вы не работаете с текстом, составить запросы в нужной сфере можно самостоятельно. Правда пока эта возможность доступна только на английском языке, а выбрать другую нейросеть в качестве помощника нельзя.Впрочем, это не единственный способ быстрого доступа к чат-боту. В фирменном приложении Logi Options+ можно привязать любую клавишу на клавиатуре или другой мыши бренда для запуска ChatGPT.Подключается Signature AI Edition M750 по Bluetooth или через USB-коннектер. Питается от простой пальчиковой батарейки (АА), которой хватит на два года активного использования. Во всяком случае так заявляет Logitech.В будущем компания обещает расширить доработать устройство и добавить поддержку других чат-ботов.Гаджет продается в США и Великобритании по цене $50 долларов (~4700 рублей).