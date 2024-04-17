Logitech представила уникальную мышь. Ответит на все вопросы в один клик

Артем
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Главная фишка Signature AI Edition M750 — клавиша под колесиком. Она поможет разобраться в особенностях ChatGPT, даже если вы раньше не общались с нейросетью.

Нажатие на кнопку запускает сервис Logi AI Prompt Builder, который создает промты запросов для работы с ChatGPT. В один клик мышь предложит изменить стиль статьи, сделать ее объемнее или наоборот сжать до короткой заметки. А если вы не работаете с текстом, составить запросы в нужной сфере можно самостоятельно. Правда пока эта возможность доступна только на английском языке, а выбрать другую нейросеть в качестве помощника нельзя. 

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Впрочем, это не единственный способ быстрого доступа к чат-боту. В фирменном приложении Logi Options+ можно привязать любую клавишу на клавиатуре или другой мыши бренда для запуска ChatGPT.

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Подключается Signature AI Edition M750 по Bluetooth или через USB-коннектер. Питается от простой пальчиковой батарейки (АА), которой хватит на два года активного использования. Во всяком случае так заявляет Logitech.


В будущем компания обещает расширить доработать устройство и добавить поддержку других чат-ботов.

Гаджет продается в США и Великобритании по цене $50 долларов (~4700 рублей).
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Источник:
The Verge
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Комментарии

tellurian
+1266
tellurian
Ждём клавиатуру и прочие гаджеты с такой кнопкой.
Утюги, чайники и стиральные машины обязательно 😂🙃
35 минут назад
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