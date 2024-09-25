Logitech выпустила MX Creative Console. Это уникальный гаджет для дизайнеров, стримеров и музыкантов

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Популярный производитель компьютерных аксессуаров Logitech анонсировал специальную консоль для управления различными приложениями. Гаджет названия MX Creative Console и выступает прямым конкурентом популярного девайса Elgato Stream Deck.Logitech MX Creative Console оснащена 9 смарт-кнопками, которые адаптируются к различным приложениям, включая весь пакет Adobe Creative Cloud с Photoshop и Illustrator. Одна часть девайса представляет собой специальную крутилку, которая выступает в качестве аналогового навигационного контроллера. С помощью неё можно вносить точные изменения или прокручивать временную шкалу видеоредактора. Там же есть несколько физических кнопок, которые можно использовать для различных действий.Сама консоль состоит из девяти динамических кнопок, в каждую из которой встроен небольшой ЖК-дисплей. Он отображает назначенные действия.Logitech MX Creative Console работает как с Mac, так и с Windows. Всё настраивается в фирменном приложении Logi Options+. Компания заявляет, что в будущем добавит дополнительные функции и плагины для стороннего ПО. Цена девайса — $199. Старт продаж назначен на 14 октября.