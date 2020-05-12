Сайт NotebookCheck провёл тестирование MacBook Air образца 2020 года в бенчмарке и пришёл к неожиданным результатам. Оказывается, если заменить на нём операционную систему, снимаются некоторые ограничения, которые могут оказаться критически важными для ряда пользователей.
Максимальная яркость экрана MacBook Air, на который установлена Windows 10, оказалась почти на треть выше, чем у этого же устройства с родной macOS Catalina. Использование Windows 10 снимает ограничение, установленное в macOS для матрицы ноутбука, благодаря чему яркость поднимается с 415 до 500 нит. Для сравнения: яркость экрана более дорогой модели MacBook Pro — 500 нит, а ноутбуки Microsoft в основном менее яркие — около 400 нит.
Показатель яркости довольно важен сейчас, в разгар весны, и летом, когда светит очень яркое солнце, а люди проводят больше времени на свежем воздухе (хотя бы доже работают с текстами в самоизоляции на балконе). Им такая разница в 32% будет очень хорошо заметна. С другой стороны, увеличение этого параметра неизбежно приведёт к снижению времени автономной работы ноутбука, усилению его нагрева и может вызвать преждевременный выход экрана из строя.
С чем связан этот феномен, до конца непонятно. Возможно, таким образом Apple оберегает ноутбук от чрезмерной нагрузки на батарею, но также есть вероятность, что всё дело в настройках цветового профиля. Возможно, баланс яркости меняется из-за сбоя калибровки, настроенной в macOS.
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