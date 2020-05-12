iPhone

Руководители Apple встречались с ключевыми государственными чиновниками Индии, чтобы изучить возможность перемещения огромного производства iPhone из Китая в Индию. Об этом сообщило издание The Economic Times. По словам источников, доходы от производства могут вырасти до 40 миллиардов долларов в течение следующих пяти лет.

Несмотря на то, что в Индии у Apple не очень большая доля рынка, компания планирует сделать новую производственную базу в стране в основном для экспорта. Это необходимо купертиновцам для снижения зависимости от Китая. Сообщается, что 20% производства iPhone может быть перенесено в Индию.

Местный чиновник ожидает, что объем экспорта мобильных телефонов к 2025 году превысит 100 миллиардов долларов. Apple уже производит некоторые устройства в Индии, в том числе iPhone XR на линии Foxconn. На фабрике Winstron купертиновцы изготавливали iPhone SE первого поколения, iPhone 6S и iPhone 7, но с тех пор их производство было прекращено.



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Источник:

GSMarena GSMarena

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