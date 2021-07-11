MacBook Pro 14 и 16 2021 года выпуска получат веб-камеру с разрешением 1080p. Об этом сообщает инсайдер @dylandkt в «Твиттере».
I know a lot people are referencing Linus’s video (which is a great video by the way) but it’s good to note that the upcoming MacBook Pro will actually be getting an updated improved 1080p webcam for the next model and so will the entire Mac lineup.— Dylan (@dylandkt) July 10, 2021
«Готовящийся к выходу MacBook Pro фактически получит обновленную улучшенную веб-камеру 1080p, как и вся линейка Mac», — написал он.
Ранее обновленную веб-камеру получил iMac 24. У моноблока Apple 2021 года выпуска также стоит камера на 1080p, тогда как у предшественника iMac 21,5 2020 года выпуска разрешение вебки составляло 720p.
Предположительно, ноутбуки представят в период с сентября по ноябрь этого года. Устройства будут оснащены новым miniLED-экраном и и 10-ядерным процессором M1X.
Также есть вероятность, что лэптопы выйдут без тачбара. Это решение появилось в MacBook Pro в 2016 году и используется по сей день. В 2017 году MacBook Pro 13 вышел в двух версиях — с тачбаром и без. В 2018 году от модели без тачбара отказались.
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