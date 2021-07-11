

MacBook Pro 14 и 16 2021 года выпуска получат веб-камеру с разрешением 1080p. Об этом сообщает инсайдер @dylandkt в «Твиттере».

«Готовящийся к выходу MacBook Pro фактически получит обновленную улучшенную веб-камеру 1080p, как и вся линейка Mac», — написал он.Ранее обновленную веб-камеру получил iMac 24. У моноблока Apple 2021 года выпуска также стоит камера на 1080p, тогда как у предшественника iMac 21,5 2020 года выпуска разрешение вебки составляло 720p.Предположительно, ноутбуки представят в период с сентября по ноябрь этого года. Устройства будут оснащены новым miniLED-экраном и и 10-ядерным процессором M1X.Также есть вероятность, что лэптопы выйдут без тачбара. Это решение появилось в MacBook Pro в 2016 году и используется по сей день. В 2017 году MacBook Pro 13 вышел в двух версиях — с тачбаром и без. В 2018 году от модели без тачбара отказались.