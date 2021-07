MacBook Pro 14 и 16 2021 года выпуска получат веб-камеру с разрешением 1080p. Об этом сообщает инсайдер @dylandkt в «Твиттере».

I know a lot people are referencing Linus’s video (which is a great video by the way) but it’s good to note that the upcoming MacBook Pro will actually be getting an updated improved 1080p webcam for the next model and so will the entire Mac lineup.