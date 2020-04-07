Несколько владельцев смартфонов Galaxy Note9 пожаловались на серьезные проблемы с отображением после установки обновления с мартовским патчем для системы безопасности. На форуме сообщества Samsung пользователи сообщают об обесцвечивании экрана, проблемах с перегревом и снижении разрешения дисплея.



Среди проблем с отображением наиболее часто упоминаются неправильные зеленые и желтые оттенки и черные полосы, которые возникают при использовании адаптивного режима экрана в условиях с низким уровнем освещения. Сообщается, что перезагрузка и сброс к заводским настройкам не помогают. Также некоторые пользователи рассказали, что это может привести к временному исправлению, но по истечению времени проблемы возвращаются.



Похоже, что компания не торопится помогать и направляет пользователей в местные сервис-центры. Вероятно, некоторые из них могут столкнуться с необходимостью платного ремонта, поскольку гарантийное обслуживание уже закончилось у тех устройств, которые были приобретены в момент запуска продаж. Эта ситуация также доставляет массу неудобств, потому что большинство сертифицированных сервисных центров сейчас закрыты из-за ситуации с пандемией коронавируса. Кроме того, стоит отметить, что эта проблема, скорее всего, связана с программным обеспечением. Во всяком случае она возникла после обновления.





