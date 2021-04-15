Компания Meizu решилась на странный и беспрецедентный шаг — она будет продавать смартфоны Apple в своём интернет-магазине Meizu Mall. Приобрести их можно будет только в Китае и лишь ограниченный период — в ближайшие две недели.
До сих пор ни один производитель Android-смартфонов не торговал айфонами, Meizu станет первопроходцем в таком бизнесе. Примечательно, что компания указала на рекламном плакате, что iPhone не уступает её флагманским смартфонам серии Meizu 18 в плане защищённости пользовательских данных, а также то, что продукция Apple является для неё одновременно и конкурирующей, и дружественной.
Какие модели iPhone продаёт Meizu, не уточняется, но можно предположить, что их несколько, и есть в том числе самые свежие. Также не указано, новые ли это устройства или восстановленные.
Конечно же, Apple не поставляет Meizu свои смартфоны ни напрямую, ни через реселлеров. Очевидно, что производитель накопил их во время промо-кампании, в рамках которой принимал айфоны в обмен на большую скидку при покупке устройств серии Meizu 18. Он заявил, что 45% обладателей Meizu 18 в прошлом были обладателями iPhone, что неудивительно, ведь компания «выкупала» старые модели значительно дороже их стоимости на вторичном рынке. По всей видимости сейчас Meizu избавляется от этих айфонов, чтобы хотя бы частично вернуть свои затраты на предоставление скидок.
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