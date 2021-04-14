





Ни для кого не секрет, что технику Apple активно подделывают: в продаже хватает клонов iPhone с тремя SIM-картами и телевизором на Android, ровно как и копий AirPods — в том числе и достаточно продвинутых, которые даже техника компании воспринимает за оригинал.Разумеется, такие поддельные гаджеты Apple вы скорее всего не встретите в крупных сетевых магазинах, торгующих РСТ-техникой, однако более мелкие продавцы могут бы нечисты на руку. И теперь нужно быть осторожнее с покупкой еще одного устройства купертиновского гиганта — а именно AirPods Max.Стоят эти продвинутые наушники $549, в России больше 60 тысяч рублей, поэтому подделать их — большой соблазн. И китайские сумрачные гении смогли сделать их клон... всего за $10, или 750 рублей. Конечно, пришлось пойти на упрощение: корпус выполнен из пластика, да и амбушюры не сетчатые, а представляют собой обычные мягкие подушечки.Сбоку есть четыре мультимедийных кнопки для управления, а вот фирменного колесика нет. При этом используются 50-мм драйверы и поддерживаются кодеки SBC и AAC, как и у оригинальных наушников. Впрочем, качество звука не на высоте, однако за 10 долларов ожидать другого не приходится.Также нужно отметить, что такой клон продается в собственной коробке, которая совсем не похожа на таковую от AirPods Max, и на ней даже логотипа яблока нет. Но вот без коробки эти наушники достаточно сильно похожи на оригинал, поэтому стоит быть осторожнее при покупке AirPods Max с рук.