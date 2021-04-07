





Интересной статистикой поделился ресурс ITHome с ссылкой на официальных представителей компании Meizu. Согласно этой информации, 45% покупателей нового флагмана Meizu 18 до этого использовали различные iPhone. При этом, что любопытно, Meizu не предлагает владельцам iPhone никакого trade-in или других бонусов, то есть это именно их выбор.Однако надо отметить, что новые смартфоны Meizu действительно получились интересными: компания хвастается, что линейка Meizu 18 полностью свободна от рекламы и предустановленных приложений. Более того, эти смартфоны работают на топовой SoC Snapdragon 888, а «младшая» модель может похвастаться 6.2'' AMOLED-матрицей с разрешением 2K и частотой 120 Гц, 8 ГБ оперативной памяти типа LPDDR5, 256 ГБ накопителем типа UFS 3.1 и мощным аккумулятором на 4000 мАч. Также смартфон имеет три камеры — на 64 Мп от Sony (IMX 682), 16 Мп макрообъектив и 8 Мп телеобъектив. При этом весит новинка всего 162 грамма при толщине 8.1 мм.Иными словами, Meizu 18 — серьезный конкурент iPhone 12 Pro, ощутимо лучший по «железу». К тому же стоит он дешевле: порядка 700 долларов против 1200 за смартфон от Apple. Добавив сюда то, что в Китае на фоне торговой войны с США не лучшим образом относятся к американской технике, нет ничего удивительного в том, что бывшие пользователи iPhone переходят на новые флагманы Meizu.