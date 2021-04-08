Вчера мы писали о том, что, по словам китайской компании Meizu, 45% покупателей их нового флагмана Meizu 18 до этого использовали iPhone. Конечно, эта новость многим показалась странной, и теперь мы знаем разгадку — все дело в недобросовестной рекламе.
На момент написания вчерашней новости не было никакой информации о бонусах для владельцев iPhone за покупку нового Meizu 18, что наталкивало на мысль о том, что флагман китайской компании просто оказался очень хорош для того, чтобы его купить. На деле все куда проще: сегодня Meizu запустила программу «iPhone на 18», приуроченную к 18-летию компании, суть которой в том, что владельцы смартфонов от Apple могут рассчитывать на выгодный trade-in и подарки.
Посудите сами: за достаточно старый по современным меркам iPhone 7 Plus вам снизят цену на новый Meizu 18 почти на 19 тысяч рублей в пересчете. Если вы согласны сдать iPhone 8 Plus, то цена снизится на 28 тысяч, а за iPhone XR дадут даже больше, чем он стоит сейчас в России — до 47 500 рублей. Более того, в подарок дадут беспроводные наушники Meizu Pop 2, а для trade-in никуда не придется ездить: курьер привезет вам новый Meizu 18 и оценит и заберет ваш старый iPhone.
Поэтому нет ничего удивительного, что пользователи iPhone в Китае будут массово менять свои смартфоны на флагман Meizu. Однако ключевой момент тут в том, что будут — рекламный постер с 45% был явно преждевременным.
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Знаю как эти до работают, это нужно новый нераспечатаный телефон принести, а на намного меньше. Да и с xr переходить на какой то мейзу, один вопрос нафига?