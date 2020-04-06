



В этом году Microsoft планирует выпустить Android-смартфон Surface Duo, отличительной особенностью которого является наличие двух экранов. Специально для этого устройства компании пришлось модифицировать операционную систему Google (что само по себе беспрецедентно), а также предусмотреть несколько различных режимов работы приложений.



В документации для разработчиков приводится схема запуска приложений на двух экранах в зависимости от сценария использования и от ориентации расположения устройства.



На одном экране запущено одно приложение, а на другом рабочий стол или второе приложение

На одном экране открыто окно с контентом, а не втором инструменты для редактирования этого контента

При этом смартфон можно располагать как в вертикальной, так и горизонтальной ориентации в зависимости от того, как удобнее работать с контентом.Главная концепция Surface Duo заключается в том, что это устройство должно стать более удобным для работы с текстом и изображениями и способно заменить ноутбук или стационарный компьютер тем, кто находится в поездках или часто путешествует.Разработка Surface Duo и модифицированной версии Android уже почти завершена. По слухам, Microsoft может выпустить это устройство гораздо раньше запланированного ранее срока — не к концу года, а уже летом.Microsoft также планирует выпустить ноутбук Surface Neo , у которого будет два экрана. Специально для этого устройства компания разрабатывает операционную систему Windows 10X , многие особенности которой в дальнейшем перейдут в десктопный вариант Windows 10.





