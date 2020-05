Компания Microsoft анонсировала выпуск нескольких устройств, в том числе новых моделей Surface Go и Surface Book. Эти новинки будут продаваться не только в США, но и ещё нескольких странах, среди которых, к сожалению, нет России.Surface Book 3 — ноутбук с сенсорным экраном и возможностью использования в качестве планшета. 13,5-дюймовая версия получила матрицу разрешением 3000×2000 пикселей и соотношением сторон 3:2 и процессор Intel десятого поколения (Core i5-1035G7 или Core i7-1065G7) с графикой Intel Iris Plus и NVIDIA GeForce GTX 1650 (Max-Q). Объём оперативной памяти — 8, 16 или 32 ГБ, твёрдотельный накопитель — 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ. Аккумулятор рассчитан на 17,5 часов работы под умеренной нагрузкой.В версии с экраном диагональю 15 дюймов разрешение матрицы составляет 3240×2160 пикселей, процессор только Intel Core i7-1065G7, среди опций графики — NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti (Max-Q) и Quadro RTX 3000. Также в наличии полноразмерный слот для карт памяти SDXC, а остальные параметры, за исключением габаритов и ёмкости аккумулятора, точно такие же, как у 13,5-дюймовой модели.Фронтальная камера обеих версий Surface Book 3 обладает разрешением 5 Мп и ИК-модулем для разблокировки с помощью лица, а камера, расположенная на задней части крышки, 8-мегапиксельная, поддерживает автофокус и может снимать видео с разрешением Full HD. Среди портов: два USB Type-A 3.1, один USB Type-C, 3,5-мм выход для акустики и два коннектора Surface (один в планшетной части, второй в клавиатуре). Поддерживаемые стандарты беспроводной связи: Wi-Fi 6 802.11ax, Bluetooth 5.0 и Xbox Wireless.Surface Book 3 будет стоить в США от 1599 до 3699 долларов в зависимости от комплектующих. Продажи в США и Канаде начнутся 21 мая, а в других странах спустя несколько недель.Surface Go 2 получил 10,5-дюймовый экран с разрешением 1920×1280 пикселей и соотношением сторон 3:2, процессор Intel Pentium GOLD 4425Y или Core m3-8100Y с графикой Intel UHD Graphics 615, 4 или 8 ГБ оперативной памяти, SSD на 64, 128 или 256 ГБ со слотом для карты памяти, две камеры (5 Мп спереди, 8 Мп сзади), 2-ваттные стереодинамики и батарею на 10 часов работы. Среди портов: USB Type-C, Surface Connect, слот microSDXC и 3,5-мм аудиовыход. Поддерживаемые стандарты беспроводной связи: Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.0, опционально LTE.Surface Go 2 будет стоить в США от 399 до 879 долларов в зависимости от модели процессора, объёма памяти и наличия LTE. Продажи в США, Канаде, Японии и Европе начнутся 12 мая, а в июне этот планшет появится в некоторых странах Азии, Ближнего Востока и Африки.