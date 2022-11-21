Acer

Закрыл сезон на электросамокате Acer ES Series 5: обзор

Георгий
ПАРТНЕРСКИЙ МАТЕРИАЛ
Acer ES Series 5

Бренд Acer хорошо знаком по ноутбукам, настольным пк, мониторам и проекторам. Сравнительно недавно в каталоге компании появились электросамокаты. Я уже тестировал модель базового уровня Acer ES Series 1, а концу сезона 2022 года мне удалось покататься на ES Series 5 — наиболее мощное и комфортное транспортное средство. Буквально до первого снега в Питере я успел накатать на нем чуть более 200 километров и теперь готов поделиться впечатлениями.

Внешний вид и удобство использования

На первый взгляд может показаться, что Acer ES Series 5 получил вполне привычный для электросамокатов силуэт. На самом деле в его дизайне и конструкции есть несколько интересных особенностей.

Acer ES Series 5

Первое, что хочется отметить — ширину деки. Acer ES Series 5 стал первым электросамокатом на котором, мне очень комфортно передвигаться с моим 45-м размером ноги. Ступни удобно располагаются на деке. У неё светлая поверхность, а в основании нанесен логотип бренда. Она «шершавая» и напоминает «шкурку» скейта, поэтому обеспечивается надежное сцепление с подошвой обуви.
Рама самоката изготавливается из алюминия и стали. Модель доступна только в черном цвете. При габаритах 1270 × 420 × 1180 мм (высота, ширина, глубина) устройство сохранило сравнительно небольшой вес — всего 18,8 кг. Таким образом самокат без особых усилий можно сложить и занести в общественный транспорт. Максимальная нагрузка на самокат составляет до 120 кг.​

Acer ES Series 5

Буквально несколько слов о складном механизме. Acer ES Series 5 поставляется в сложенном виде. Перед первой поездкой не нужно будет заморачиваться со сборкой — достаточно прикрутить руль четырьмя болтами. Для этого в комплекте имеется отвертка. Процесс складывания-раскладывания очень простой — откидываем специальный «кран» на рулевой стойке и пристегиваем её с помощью защелки на руле к креплению на заднем крыле. Готово. В таком виде можно закинуть самокат в багажник такси.
По моим ощущениям руль хотелось бы немного пошире. Он представляет собой цельную конструкцию — ручки не съемные. Над левой рукояткой закреплена ручка тормоза и курок звонка. Тормоз может показаться довольно жестким, но рекомендую подтормаживать плавно, поскольку на ходу он довольно чувствителен к нажатию. Слева от правой рукоятки размещен фиксатор крепления руля к крылу в сложенном состоянии.
Еще одна отличительная особенность — ускорение осуществляется поворотом правой рукоятки. Все по «взрослому», как на мотоциклах. Поначалу такое решение немного непривычно, но к нему привыкаешь буквально спустя 15 минут первой поездки.



Посередине руля разместился бортовой компьютер с дисплеем и кнопкой, которая используется для включения и отключения, а также переключения режимы езды. На дисплее отображается только полезная информация — скорость, выбранный режим езды, уровень зарядки и индикатор подсветки.

Acer ES Series 5

На переднем колесе имеется довольно мощный двойной амортизатор. Он довольно хорошо смягчает поездки. Под декой слева есть парковочная подножка. У неё приятный упругий складной механизм, а убирается она западлицо платформы для ног. Таким образом подножка не снижает дорожный просвет, который составляет 80 мм.
Для поездок в темное время суток у Acer ES Series 5 имеется передняя фара и задний габарит, он также используется в качестве стоп-сигнала. Корпус Acer ES Series 5 получил степень защиты IPX4 — это означает, что на нем можно перемещаться в плохую погоду. Самокат не боится дождя и брызг от луж. В целом конструкция очень добротная, все элементы хорошо друг к другу подогнаны.

Поездки

Диаметр колёс составляет 10 дюймов. Шины используются надувные (пневматические). В моем случае, размер оптимален для повседневных поездок. Самокат без проблем преодолевает невысокие препятствия и делает это довольно мягко благодаря амортизатору на переднем колесе.

Acer ES Series 5

Мощность двигателя составляет 350 Вт. С моим весом в 92 кг самокат очень резво набирает скорость и ловко преодолевает подъемы.

Acer ES Series 5

Напомню, Acer ES Series 5 поддерживает три скоростных режима:
  • Eco ограничен максимальной скоростью в 6 км/ч, он предназначен для передвижения по людным местам.
  • Drive — стандартный режим с ограничением до 15 км/ч.
  • Sport — максимальная скорость 25 км/ч, рекомендую использовать этот режим на специализированных дорожках и в местах с небольшим пешеходным трафиком.
Режимы переключаются однократным коротким нажатием на кнопку, которая расположена под дисплеем бортового компьютера.

Acer ES Series 5

В целом езда на Acer ES Series 5 оставила приятные впечатления. Поездки мягкие и комфортные благодаря широкой деке и двойному амортизатору. Притормаживать можно с помощью рычага тормоза, либо, сбрасывая скорость рукояткой ускорения. Первый способ больше подходит для экстренного торможения, а второй — для плавного снижения скорости, например, чтобы объехать препятствия. Максимальной скорости в 25 км/ч, в моем случае, хватает для любых повседневных сценариев передвижения, в большинстве случаев я не превышаю 20-22 км/ч.

Автономность

Емкость аккумулятора Acer ES Series 5 составляет 15000 мАч. Разъем для зарядки располагается под декой слева, к слову, там же, где складная подножка. От воды его защищает резиновая заглушка. По словам производителя, запаса хода составляет 65 км.

Acer ES Series 5

Во время первой поездки с полностью заряженной батареей мне удалось накатать чуть менее 40 км. Зарядка от 0 до 100 процентов занимает в среднем от 4,5 до 5 часов.

Технические характеристики

  • Максимальный запас хода: 65 км
  • Максимальная скорость: 25 км/ч
  • Максимальная нагрузка: 120 кг
  • Мощность двигателя: 350 Вт
  • Колёса: надувные шины (пневматические), 10 дюймов
  • Тормоза: передний электронный и задний барабанный
  • Дорожный просвет: 80 мм
  • Аккумулятор: 15000 мАч
  • Цвет: черный
  • Защита: IPX4
  • Подсветка: передняя фара и задний габарит
  • Материалы: алюминий/сталь
  • Габариты (В×Ш×Г): 1270×420×1180
  • Вес: 18,8 кг

Впечатления

Acer ES Series 5 — универсальная модель, в моем, случае она отлично подходит для обычных неторопливых прогулок, а также в качестве повседневного транспорта. Среди преимуществ отмечу добротную конструкцию, широкую деку, степень защиты от влаги IPX4 и достойный запас хода. На мой взгляд, решение с поворотной ручкой ускорения получилось неоднозначным.

Acer ES Series 5

В качестве недостатков отмечу только отсутствие возможности подключаться к смартфону по Bluetooth для просмотра различной статистики. Немного субъективная придирка — хотелось бы руль немного пошире.

В остальном у Acer получилась интересная модель, которая имеет все шансы стать отличным подарком на Новый Год для новичков и опытных самокатчиков. ES Series 5 можно приобрести со скидкой -10%, для этого переходите по ссылке, добавляйте самокат в корзину и перед оплатой не забудьте использовать промокод IGUIDESSERIES5 (действителен до 31.12.2022).
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