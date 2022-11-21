Закрыл сезон на электросамокате Acer ES Series 5: обзор

Бренд Acer хорошо знаком по ноутбукам, настольным пк, мониторам и проекторам. Сравнительно недавно в каталоге компании появились электросамокаты. Я уже тестировал модель базового уровня Acer ES Series 1, а концу сезона 2022 года мне удалось покататься на ES Series 5 — наиболее мощное и комфортное транспортное средство. Буквально до первого снега в Питере я успел накатать на нем чуть более 200 километров и теперь готов поделиться впечатлениями.
Внешний вид и удобство использованияНа первый взгляд может показаться, что Acer ES Series 5 получил вполне привычный для электросамокатов силуэт. На самом деле в его дизайне и конструкции есть несколько интересных особенностей.
Первое, что хочется отметить — ширину деки. Acer ES Series 5 стал первым электросамокатом на котором, мне очень комфортно передвигаться с моим 45-м размером ноги. Ступни удобно располагаются на деке. У неё светлая поверхность, а в основании нанесен логотип бренда. Она «шершавая» и напоминает «шкурку» скейта, поэтому обеспечивается надежное сцепление с подошвой обуви.
Буквально несколько слов о складном механизме. Acer ES Series 5 поставляется в сложенном виде. Перед первой поездкой не нужно будет заморачиваться со сборкой — достаточно прикрутить руль четырьмя болтами. Для этого в комплекте имеется отвертка. Процесс складывания-раскладывания очень простой — откидываем специальный «кран» на рулевой стойке и пристегиваем её с помощью защелки на руле к креплению на заднем крыле. Готово. В таком виде можно закинуть самокат в багажник такси.
Посередине руля разместился бортовой компьютер с дисплеем и кнопкой, которая используется для включения и отключения, а также переключения режимы езды. На дисплее отображается только полезная информация — скорость, выбранный режим езды, уровень зарядки и индикатор подсветки.
На переднем колесе имеется довольно мощный двойной амортизатор. Он довольно хорошо смягчает поездки. Под декой слева есть парковочная подножка. У неё приятный упругий складной механизм, а убирается она западлицо платформы для ног. Таким образом подножка не снижает дорожный просвет, который составляет 80 мм.
ПоездкиДиаметр колёс составляет 10 дюймов. Шины используются надувные (пневматические). В моем случае, размер оптимален для повседневных поездок. Самокат без проблем преодолевает невысокие препятствия и делает это довольно мягко благодаря амортизатору на переднем колесе.
Мощность двигателя составляет 350 Вт. С моим весом в 92 кг самокат очень резво набирает скорость и ловко преодолевает подъемы.
Напомню, Acer ES Series 5 поддерживает три скоростных режима:
- Eco ограничен максимальной скоростью в 6 км/ч, он предназначен для передвижения по людным местам.
- Drive — стандартный режим с ограничением до 15 км/ч.
- Sport — максимальная скорость 25 км/ч, рекомендую использовать этот режим на специализированных дорожках и в местах с небольшим пешеходным трафиком.
В целом езда на Acer ES Series 5 оставила приятные впечатления. Поездки мягкие и комфортные благодаря широкой деке и двойному амортизатору. Притормаживать можно с помощью рычага тормоза, либо, сбрасывая скорость рукояткой ускорения. Первый способ больше подходит для экстренного торможения, а второй — для плавного снижения скорости, например, чтобы объехать препятствия. Максимальной скорости в 25 км/ч, в моем случае, хватает для любых повседневных сценариев передвижения, в большинстве случаев я не превышаю 20-22 км/ч.
АвтономностьЕмкость аккумулятора Acer ES Series 5 составляет 15000 мАч. Разъем для зарядки располагается под декой слева, к слову, там же, где складная подножка. От воды его защищает резиновая заглушка. По словам производителя, запаса хода составляет 65 км.
Во время первой поездки с полностью заряженной батареей мне удалось накатать чуть менее 40 км. Зарядка от 0 до 100 процентов занимает в среднем от 4,5 до 5 часов.
Технические характеристики
- Максимальный запас хода: 65 км
- Максимальная скорость: 25 км/ч
- Максимальная нагрузка: 120 кг
- Мощность двигателя: 350 Вт
- Колёса: надувные шины (пневматические), 10 дюймов
- Тормоза: передний электронный и задний барабанный
- Дорожный просвет: 80 мм
- Аккумулятор: 15000 мАч
- Цвет: черный
- Защита: IPX4
- Подсветка: передняя фара и задний габарит
- Материалы: алюминий/сталь
- Габариты (В×Ш×Г): 1270×420×1180
- Вес: 18,8 кг
ВпечатленияAcer ES Series 5 — универсальная модель, в моем, случае она отлично подходит для обычных неторопливых прогулок, а также в качестве повседневного транспорта. Среди преимуществ отмечу добротную конструкцию, широкую деку, степень защиты от влаги IPX4 и достойный запас хода. На мой взгляд, решение с поворотной ручкой ускорения получилось неоднозначным.
В качестве недостатков отмечу только отсутствие возможности подключаться к смартфону по Bluetooth для просмотра различной статистики. Немного субъективная придирка — хотелось бы руль немного пошире.
В остальном у Acer получилась интересная модель, которая имеет все шансы стать отличным подарком на Новый Год для новичков и опытных самокатчиков. ES Series 5 можно приобрести со скидкой -10%, для этого переходите по ссылке, добавляйте самокат в корзину и перед оплатой не забудьте использовать промокод IGUIDESSERIES5 (действителен до 31.12.2022).