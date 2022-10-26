Лучшие наушники в мире, и вы с этим не поспорите. Обзор AirPods Pro 2

Дизайн

Звук

Автономность

Итог

Apple выпустила второе поколение AirPods Pro. Признаюсь, первое поколение — мои любимые наушники, несмотря на все проблемы, что они мне доставили. Я сдавал их в ремонт несколько раз, но они идеальны для меня по форме, несколько раз находил их после потери с помощью «Локатора», да и внешне они мне просто нравятся.Наши друзья из Big Geek предоставили нам на обзор второе поколение AirPods Pro. С удовольствием их взял, чтобы протестировать и посмотреть, насколько новое поколение лучше предыдущего. Рассказываю.Визуально кейс почти не изменился — те же размеры, тот же белый глянцевый цвет, те же скругления по углам. Отличие единственное — на корпусе теперь есть петля для крепления различных аксессуаров.Это сделано из-за того, что чехлы с подобным элементом пользуются популярностью. Компания решила сделать так, чтобы у каждого пользователя была возможность пристегнуть кейс к рюкзаку или повесить на ключи вместо брелока, и не беспокоиться, что они его забудут.У меня одного есть несколько историй, как я терял наушники, но находил благодаря «Локатору». Еще раз скажу спасибо Apple за то что уделяет внимание самым проблемным моментам всех беспроводных наушников в принципе - благодаря «Локатору» их можно найти, а благодаря петле — не оставить где-либо.И петля на корпусе — не единственный способ не потерять наушники. AirPods Pro второго поколения получили встроенный в футляр динамик, который активируется нажатием кнопки в приложении локатор. Таким образом можно быстро найти наушники в ситуациях, когда забыл где их оставил.Еще одно нововведение — футляр можно заряжать чем угодно. Первые AirPods Pro поддерживали стандартную зарядку Lightning, беспроводную Qi и MagSafe. Теперь же их можно заряжать с помощью «шайбы» от Apple Watch.Для меня это нововведение крайне логичное. Смартфон и ноутбук — первые устройства, которые я ставлю на зарядку, и они занимают два провода. Наушники приходится пристраивать к тем, что остались свободны. А в случае со вторыми «прошками» пользователю экосистемы Apple можно выбрать зарядку от вообще любого другого устройства.Перейдем к самим наушникам. Главное нововведение — поддержка свайпов сенсорами. С их помощью можно регулировать громкость воспроизведения. Работает четко, без ложных срабатываний. В набор привычных мне возможностей добавили еще одну, и она крайне удобная, полезная и точно работает. Я доволен.С точки зрения дизайна глобальных изменений нет. И я, как пользователь первого поколения, считаю это плюсом, ведь если мне подходили первые AirPods Pro, то подойдут и вторые, не придется играть в лотерею и бояться, что они начнут выпадать из ушей или вызовут дискомфорт во время длительного прослушивания.В общем, изменения точечные и практичные. Компания сохранила все плюсы первого поколения и добавила те, которые 100% улучшат пользовательский опыт.Самое масштабное обновление получил шумодав. Наушники оснастили новым процессором Apple H2, благодаря которому «умные» возможности наушников улучшаются. По сравнению с первым поколением, шумоподавление работает значительно лучше. Потестировал в людных местах, вроде метро — не вдвое лучше, но прогресс очевидно есть.Эффект прежний: вы слышите, что происходит вокруг, но внешние звуки при этом нечеткие. Это позволяет сконцентрироваться на аудио и не отвлекаться на внешние звуки.Альтернативный режим — эффект прозрачности. В нем микрофон также передает внешние звуки, как итог, вы слышите окружающую среду даже лучше, чем без наушников. У него я изменений не заметил. Но работает качественно, меня он и раньше устраивал.Усовершенствован и звук. Драйверы и усилители обновили. По словам Apple, искажений стало меньше. По моему опыту, прежде всего баса стало побольше, а звук на максимальной громкости стал почище. В целом сцена стала шире — это особенно заметно при воспроизведении инструментальной музыки. Разница в звучании AirPods Pro и Pro 2 будет заметна и хорошо различима даже не особо притязательным слушателям.Apple прокачала время автономной работы — наушники теперь работают до шести часов на одном заряде — это на 33% больше, чем предшественники. С футляром время работы без подзарядки увеличивается до 30 часов, а пять минут зарядки в чехле дают один час прослушивания музыки.Меня и прежде устраивала автономность «прошек», а теперь она стала еще лучше. Заряжаю я гарнитуру по-прежнему раз в неделю, с учетом, что пользуюсь ей каждый день примерно по три часа.