На таможне начали изымать устройства Apple

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Федеральная таможенная служба РФ вслед за другими государственными ведомствами запретила своим сотрудникам использовать в служебных целях устройства Apple (смартфоны, планшеты, компьютеры, ноутбуки и смарт-часы). Руководящим должностным лицам предписано изъять у подчинённых ранее выданные гаджеты.
Приказ ФТС о запрете использования устройств Apple был издан на этой неделе, вот выдержка из него:
Запретить должностным лицам и работникам ФТС России, иных таможенных органов Российской Федерации, представительств (представителям) таможенной службы Российской Федерации в иностранных государствах и учреждений, находящихся в ведении ФТС России, использование мобильных телефонов, смартфонов, ноутбуков, планшетов, смарт-часов производства компании Apple… при создании служебных документов и передаче любым способом информации, образующейся в ходе осуществления служебной деятельности и при выполнении должностных обязанностей.
Ранее использовать в служебных целях технику Apple запретили во всех организациях, принадлежащих Ростеху, и в Минпромторге РФ. Кроме того, аналогичное указание в скором времени будет принято Избиркомом, оно будет касаться сотрудников всех избирательных комиссий в РФ.
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