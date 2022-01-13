ТВ-приставки на Android позволяют прокачать любой телевизор без Smart-функций. Также с помощью этой штуки можно избавить себя от необходимости использовать тормозную операционку телека.
Нашли на AliExpress компактную ТВ-приставку realme 4K TV Stick. Гаджет оснащается 2 ГБ оперативной памяти и накопителем на 8 ГБ. За производительность отвечает четырехъядерный процессор ARM Cortex A35 и GPU с двумя ядрами. Всё это обеспечивает трансляцию контента в разрешении 4K с 60 FPS.
Среди остальных преимуществ: Bluetooth 5.0, HDR10+, HDMI 2.1 и возможность голосового управления с помощью Goolge Assistant. Платформа Google TV позволяет самостоятельно выбирать и устанавливать приложения для просмотра развлекательного контента.
Сейчас приставку realme 4K TV Stick можно успеть приобрести на AliExpress со скидкой за 3163 рубля. Для этого переходим по ссылке, добавляем гаджет в корзину, применяем промокод PES2021 и оплачиваем покупку.
Купить realme 4K TV Stick
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