На AliEpxress стартовала распродажа «Зимняя ликвидация». Специально к этому запуску мы делились подборкой полезных промокодов и ссылок. В рамках акции можно успеть приобрести беспроводные наушники AirPods третьего поколения с очень бодрой скидкой.
Напомним, мы подробно рассказывали про AirPods 3 в нашем обзоре. Это наушники в форм-факторе вкладышей с очень достойным звучанием и поддержкой пространственного аудио. Они станут отличным выбором для пользователей экосистемы Apple, которым по тем или иным причинам не подходят «внутриканальные затычки».
AirPods третьего поколения можно урвать всего за 13 935 рублей. Это сертифицированная версия гаджета продается на Tmall, а это означает наличие доставки со складов в РФ и официальной гарантии.
Как приобрести AirPods 3 со скидкой? Всё просто — переходим по ссылке, применяем промокод ZIMASALE1400 и оплачиваем наушники с выгодным прайсом.
Купить AirPods 3 со скидкой
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru