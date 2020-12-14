Компания Apple и ресселлеры начнут продажи наушников AirPods Max завтра, 15 декабря, однако покупатели уже начали получать это устройство. Это относится к тем, кто успел оформить предзаказ в числе первых.
У части покупателей AirPods Max статус заказа сменился — вместо «В обработке» или «Готовится к отправке» теперь отображается «Отправлен». С учётом скорости работы американских служб, очевидно, что некоторые покупатели уже получили наушники и скоро начнут хвастать ими в социальных сетях.
В AirPods Max реализованы все технологии, которые Apple использовала в наушниках-затычках AirPods и AirPods Pro, в том числе поддержка звука высокой чёткости, активное шумоподавление, адаптивный эквалайзер, прозрачный режим, при котором хорошо слышно собеседника, и полноценное взаимодействие с Siri, в том числе на уровне выбора треков в Apple Music. Кроме того, они поддерживают технологии объёмного звучания записей в формате 5.1, 7.1 и Dolby Atmos, быстрое сопряжение с устройствами Apple, бесшовный переход от одного устройства к другому и подключение двух пар наушников к одному источнику звука. Время автономной работы AirPods Max в режиме разговора или прослушивания музыки с шумодавом составляет 20 часов.
Apple продаёт AirPods Max в США за 549 долларов без учёта налога с продаж, а в России эти наушники оценены в 62 990 рублей. В настоящее время все запасы AirPods Max раскуплены по предварительным заказам, и если оформить покупку сейчас, наушники доберутся до вас только к середине весны 2021 года. И это в лучшем случае — если не возникнет дополнительных задержек из-за чрезмерно большого количества желающих приобрести их.
При заказе AirPods Max дополнительно за 5 990 рублей можно оформить расширенную гарантию AppleCare+, которая обеспечивает продление срока сервисного обслуживания до двух лет со дня покупки. Каждые 12 месяцев возможно до двух случаев ремонта при механическом повреждении, за каждый из которых взимается плата в размере 1990 руб. Кроме того, Apple будет продавать сменные амбушюры, которые представлены в пяти цветах — красном, голубом, зелёном, чёрном и белом. В США эти амбушюры продаются по 69 долларов за пару, а в России они стоят 7490 рублей. Цвета амбушюр соответствуют цветам, в которых выпущены наушники AirPods Max. С их помощью при желании можно разнообразить дизайн — например, надев на белые наушники красные амбушюры.
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А как вам сценарий «просто слушать музыку» ?