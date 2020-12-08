AirPods Max

Компания Apple не подрасчитала с количеством новых наушников AirPods Max для российского рынка. Несмотря на высокую цену, россияне зарезервировали все доступные запасы, а поставку второй волны придётся ждать несколько месяцев. 

Стоимость AirPods Max в США составляет 549 долларов (чуть больше 40 тысяч рублей) без учёта налога с продаж (который в каждом штате свой). В России эти наушники предлагаются за 62 990 рублей, а ещё за 5 990 рублей можно оформить расширенную гарантию AppleCare+ сроком на два года. 

Программа AppleCare+ обеспечивает продление срока сервисного обслуживания до двух лет со дня её покупки. Каждые 12 месяцев возможно до двух случаев ремонта при механическом повреждении, за каждый из которых взимается плата в размере 1990 руб.

В настоящее время срок ожидания доставки AirPods Max по России увеличен с одной недели до 10-14 недель. Это значит, что если совершить покупку сейчас, то наушники привезут к вам в лучшем случае с середины февраля по середину марта.

AirPods Max

В AirPods Max реализованы все технологии, которые Apple использовала в наушниках-затычках AirPods и AirPods Pro, в том числе поддержка звука высокой чёткости, активное шумоподавление, адаптивный эквалайзер, прозрачный режим, при котором хорошо слышно собеседника, и полноценное взаимодействие с Siri, в том числе на уровне выбора треков в Apple Music. Кроме того, они поддерживают технологии объёмного звучания записей в формате 5.1, 7.1 и Dolby Atmos, быстрое сопряжение с устройствами Apple, бесшовный переход от одного устройства к другому и подключение двух пар наушников к одному источнику звука. Время автономной работы AirPods Max в режиме разговора или прослушивания музыки с шумодавом составляет 20 часов.


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