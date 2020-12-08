Компания Apple не подрасчитала с количеством новых наушников AirPods Max для российского рынка. Несмотря на высокую цену, россияне зарезервировали все доступные запасы, а поставку второй волны придётся ждать несколько месяцев.
Стоимость AirPods Max в США составляет 549 долларов (чуть больше 40 тысяч рублей) без учёта налога с продаж (который в каждом штате свой). В России эти наушники предлагаются за 62 990 рублей, а ещё за 5 990 рублей можно оформить расширенную гарантию AppleCare+ сроком на два года.
Программа AppleCare+ обеспечивает продление срока сервисного обслуживания до двух лет со дня её покупки. Каждые 12 месяцев возможно до двух случаев ремонта при механическом повреждении, за каждый из которых взимается плата в размере 1990 руб.
В настоящее время срок ожидания доставки AirPods Max по России увеличен с одной недели до 10-14 недель. Это значит, что если совершить покупку сейчас, то наушники привезут к вам в лучшем случае с середины февраля по середину марта.
В AirPods Max реализованы все технологии, которые Apple использовала в наушниках-затычках AirPods и AirPods Pro, в том числе поддержка звука высокой чёткости, активное шумоподавление, адаптивный эквалайзер, прозрачный режим, при котором хорошо слышно собеседника, и полноценное взаимодействие с Siri, в том числе на уровне выбора треков в Apple Music. Кроме того, они поддерживают технологии объёмного звучания записей в формате 5.1, 7.1 и Dolby Atmos, быстрое сопряжение с устройствами Apple, бесшовный переход от одного устройства к другому и подключение двух пар наушников к одному источнику звука. Время автономной работы AirPods Max в режиме разговора или прослушивания музыки с шумодавом составляет 20 часов.
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Конечно, стоит это не 30к, но apple есть apple, никто ничего удобнее не придумал.
В таком форм-факторе (вкладыши) никто не звучит на уровне AirPods
Так же не встречал ни у кого такое моментальное автоматические подключение и переключение между гаджетами без необходимости даже брать гаджет в руки.
Так же не знаю ни одних наушников, 2 пары которых смогу слушать с кем-то из одного источника
Если вы знаете, хоть одни такие же наушники со всеми этими достоинствами в одной модели до 12к, напишите будьте добры.
По технологиям все это есть.
Работают часов 30. Динамики 43мм. Материалы- баллистический нейлон (кевлар) что даёт прочность, сталь, кожа и карбон. По технологиям- вот все то же самое. Шумодав есть (просто отключает звуки, пропускание голоса и эмбиент который подстраивается). Нажимается отдельной кнопкой или выключается при необходимости. Есть ещё регулируемый уровень подавления шума. Пауза при снятии/приподнять ухо и воспроизведение при надевании. Так же степень чувствительности настраивается данной функции. Быстрая зарядка. Свой собственный цап встроенный. Интересная направленная конструкция динамика как в P9. Три возможных типа соединения- Bluetooth, кабель jack и type-C.
Интеграция с айфон отличная. Моментально подхватывается и отображается информация, переключается между устройствами, ещё есть отдельное приложение с необязательными но все же плюшками.
Ну и конечно звук! Просто обалденный! При чем при подключении через jack к примеру цап можно отключать- больше уже для профессиональных задач.
Ещё один пример- Dali IO-6. Так же очень качественные наушники. Почти все то же. Динамик побольше даже, 50 мм, свой собственный звук. По своей технологии с целлюлозным драйверами. В общем как в своих напольных колонках. Думаю себе вторыми взять.
Ну есть ещё B&O H9 и магнипланары Audeze. Сони и шенхи, ну такое уже- без обид) в расчёт не беру аудиофильские решения, там за 100 и даже все 200 переваливают. Но это надо любить, там плосковатый звук что бы постоянно в дороге слушать музыку, да и цап нужен. Это уже другая песня.
И почему такой убогий «чехол» в виде лифчика? Хотелось бы класть их в компактный жёсткий кейс, а не ссаную тряпку. Короче ждём обзоров)
Может там было всего штук 30 наушников в первом пуле.
Что снова за дичь в заголовках, про "нет денег" и все запасы? Т_Т
Хотя отбой, увидел автора.
Зато насчёт «нет денег» интересную статистику слышал: якобы 1% населения владеет 99% всех денег в обществе и в то же время, если рассмотреть этот 1 процент «богатеев», там статистика та же самая: и среди них 1% аккумулирует 99% богатств.
Вот этот процент и скупил все наушники! Все 30 штук ;))