Вы не заметили, а смарт-часы стали лучше, заимствовав главную особенность Apple Watch. Xiaomi Mi Band больше не нужны?

Apple обновила прошивку AirPods‌ и ‌AirPods Pro‌‌ накануне выпуска iOS 14

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