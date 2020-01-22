



Bloomberg выяснил, когда Apple начнёт производство нового недорогого смартфона и когда он появится в продаже. Это случится очень скоро.



Источники издания из числа поставщиков электронных компонентов утверждают, что сборка «наследника» iPhone SE начнётся в феврале, а старт продаж намечен на март. Это будет второй недорогой смартфон в истории Apple.



Оригинальная модель iPhone SE выпускалась с 2016 года, а обновлённая версия этого устройства появится по прошествии четырёх лет — огромный срок по меркам индустрии мобильных устройств. Японский блог Macotakara утверждал, что компания Apple не захотела называть это устройство iPhone SE2 и придумала ему другое название — iPhone 9. Удачное оно или нет, пока неясно, но очевидно, что может возникнуть небольшая путаница, ведь в 2017 году вышла «десятка», а в 2019 — линейка iPhone 11. Логика наименования новой модели объясняется так: «наследник» iPhone SE получит примерно такой же дизайн, как у iPhone 8, а значит, его можно будет считать логическим продолжением именно этого смартфона.



Ожидается, что iPhone 9 (или iPhone SE2) получит LCD-экран диагональю 4,7 дюйма с разрешением 750×1334 пикселей, топовый процессор Apple A13 Bionic, 3 ГБ оперативной памяти и камеру среднего уровня. Скорее всего, его стоимость будет невысокой, ведь iPhone SE стоил 399 или 499 долларов США за модификации с накопителем 32 или 128 ГБ соответственно.



iPhone 9 будет отличаться от более дорогих моделей iPhone, готовящихся к выпуску в 2020 году: у него экран меньшей диагонали (и не OLED, а LCD), используется более простая камера, нет поддержки 5G и сканера лица Face ID, зато имеется сканер отпечатков пальцев TouchID. В остальном он предложит пользователям топовую начинку по невысокой цене и придётся по вкусу тем, кто скучает по флагманским смартфонам с небольшими экранами и умеренными габаритами.







