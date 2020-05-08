Microsoft уже раскрыла почти все карты по поводу своей консоли следующего поколения Xbox Series X, а мы даже еще не видели дизайна PS5. Это, судя по всему, может скоро измениться.
Известный инсайдер PSErebus опубликовал в своем Твиттере дату анонса новых подробностей от Sony. Сообщается, что 2 июня покажут внешний вид консоли PlayStation 5 на специальном онлайн-мероприятии в своем официальном блоге.
Вполне вероятно, что производитель не остановится на демонстрации дизайна своей консоли следующего поколения. Возможно, Sony наконец-то анонсирует и покажет пару своих новых проектов для PS5. Компании уже пора дать ответ Microsoft, поскольку у главного конкурента вчера состоялся выпуск Inside Xbox, на котором представили новые игры от сторонних разработчиков.
Известный инсайдер PSErebus опубликовал в своем Твиттере дату анонса новых подробностей от Sony. Сообщается, что 2 июня покажут внешний вид консоли PlayStation 5 на специальном онлайн-мероприятии в своем официальном блоге.
The final design for PlayStation 5 will be officially unveiled by Sony Interactive Entertainment on the PlayStation Blog on June 2, 2020 pic.twitter.com/YmBrVnjZ27— Iron Man (@PSErebus) May 5, 2020
Вполне вероятно, что производитель не остановится на демонстрации дизайна своей консоли следующего поколения. Возможно, Sony наконец-то анонсирует и покажет пару своих новых проектов для PS5. Компании уже пора дать ответ Microsoft, поскольку у главного конкурента вчера состоялся выпуск Inside Xbox, на котором представили новые игры от сторонних разработчиков.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
У нас есть подкаст и его видео-версия
Прям желтее некуда.